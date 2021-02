Truyền hình FPT sở hữu trọn bộ kênh FOX hấp dẫn

Truyền hình FPT sở hữu trọn vẹn 12 kênh FOX, bao gồm: FOX Movies, FOX Movies Family, FOX, FX, FOX Sports, FOX Sports 2, FOX Sports 3, FOX Life, BabyTV, Nat Geo (National Geographic), Nat Geo Wild (National Geographic Wild) và Channel V. Đây là hệ thống kênh hấp dẫn không chỉ khán giả trong nước mà còn cả khán giả quốc tế.

Vũ trụ điện ảnh Hollywood thu nhỏ

FOX Movies (vị trí kênh: 17), tiền thân là Star Movies và FOX Movies Premium HD, là kênh phát sóng dành riêng cho khu vực Đông Nam Á. FOX Movies tập hợp những bộ phim bom tấn Hollywood như: Quái vật Godzilla, Chuyện ngày mưa ở New York (A Rainy Day In New York), Mẹ Quỷ (The Wretched)...

Đặc biệt vào 20 giờ 10 phút tối thứ bảy hằng tuần, FOX Movies giới thiệu đến khán giả những bộ phim chiếu rạp “hot” nhất, được cập nhật liên tục trong chương trình Saturday Night Premiere, như: Một ngày đẹp đẽ trong khu phố (A Beautiful Day in the Neighborhood), Những người phụ nữ nhỏ bé (Little Women)... Ngoài ra, FOX Movies còn sở hữu bản quyền phát sóng trực tiếp các lễ trao giải điện ảnh danh giá như Oscar, Quả cầu vàng…

Ba bộ phim đang được trình chiếu trên FOX Movies trong tháng 2

Trong khi đó, FOX HD (vị trí kênh: 28) tập trung vào thể loại hành động, kinh dị và kỳ bí với các series phim truyền hình hàng đầu như: Xác Sống (The Walking Dead), Kẻ Ngoại Đạo (Outcast), Kẻ Sát Nhân (Bosch)... Điểm nổi trội của FOX HD là 50 - 60% nội dung được phát cùng giờ với thị trường Mỹ, phát sóng tất cả các ngày trong tuần thời lượng 24 giờ/ngày.

Nếu FOX Movies và FOX HD tập trung nhóm phim cho người trưởng thành, FOX Family Movies (vị trí kênh: 20) hướng đến cả gia đình. FOX Family Movies chọn lọc phim phù hợp với thị hiếu của người lớn lẫn trẻ nhỏ, cung cấp ít nhất 40 bộ phim khác nhau mỗi tháng, với các chương trình đặc biệt như Amanda And The Fox, A Doggone Adventure, Running Free, Bobby Jones: Stroke of Genius...

Ngoài ra kênh FX (vị trí kênh: 30) dành cho khán giả muốn thay đổi khẩu vị điện ảnh, chuyên giới thiệu dòng phim hành động, giải trí ly kỳ và ăn khách từ Hollywood và những nhà sản xuất độc lập hàng đầu nước Mỹ.

Hòa nhịp thể thao đẳng cấp cùng FOX Sport

FOX Sports là 3 kênh thể thao được khán giả yêu thích, bao gồm FOX Sports (vị trí kênh 37), FOX Sports 2 (vị trí kênh 38) và FOX Sports 3 (vị trí kênh 39), giúp theo dõi loạt trận đấu kịch tính cùng nhiều chương trình bình luận và tin tức thể thao cập nhật nhanh trên thế giới.

Giải quần vợt Úc mở rộng, giải bóng đá Serie A và giải kickboxing UFC trên kênh FOX Sports

Bên cạnh La Liga, Premier League, Bundesliga..., FOX Sports còn truyền hình trực tiếp các giải quần vợt Grand Slam (Roland Garros, Úc mở rộng và Wimbledon…), giải gôn (The Master Tournament, Mỹ mở rộng và PGA Championship…) cùng các giải đua xe (F1, MotoGP và UFS…). Có thể nói, những môn thể thao đỉnh cao đều có trên FOX Sports.

Khám phá thế giới giải trí hàng đầu

“Fan” của các cuộc thi sắc đẹp, cuộc thi tài năng và chương trình âm nhạc khó thể bỏ qua FOX Life và Channel V

FOX Life (vị trí kênh 27) nắm giữ bản quyền phát sóng trực tiếp các buổi lễ, sự kiện đặc biệt từ Mỹ và thế giới như: Hoa hậu Hoàn vũ, Giải Grammy, Tìm kiếm người mẫu châu Á (Asia’s Next Top Model), Thần tượng âm nhạc Mỹ (American Idol), Vua Đầu Bếp (MasterChef)…

Hoa hậu Asya Branch đăng quang Hoa hậu Mỹ năm 2020, truyền hình trực tiếp trên kênh FOX Life

Trong khi đó, Channel V (vị trí kênh: 32) là kênh âm nhạc quốc tế dành riêng cho các khán giả châu Á. Ở đây, khán giả sẽ tìm thấy xu hướng âm nhạc mới nhất thông qua các MV đứng đầu bảng xếp hạng, các concert âm nhạc cùng những cuộc phỏng vấn độc quyền như các chương trình: The Chosen One, Spotlight, Asian Top Music, KPop Explosion và The Playlist…

Trải nghiệm thế giới thiên nhiên rực rỡ

Nat Geo và Nat Geo Wild với vị trí kênh lần lượt là 50 và 52 là hai kênh khoa giáo nổi tiếng toàn thế giới. Tập trung vào bốn chủ đề chính: động vật hoang dã, môi trường, lịch sử văn hóa, khoa học và du lịch, Nat Geo và Nat Geo Wild đưa khán giả đến những vùng đất xa xôi, tìm hiểu những kiến thức chưa từng biết đến về các loài động thực vật nơi hoang dã.

Ngoài ra, để phục vụ sở thích và nhu cầu đa dạng của các thành viên trong gia đình, chùm kênh FOX trên Truyền hình FPT còn có kênh BabyTV (vị trí kênh: 22) dành riêng cho các khán giả nhỏ tuổi.

Với việc sở hữu trọn vẹn bản quyền các kênh FOX trong khu vực, Truyền hình FPT nâng số lượng kênh sóng lên gần 200 kênh, trong đó có 70 kênh chất lượng chuẩn HD. Đơn vị giới thiệu gói kênh mới, duy nhất mang tên MAXY, tiếp tục khẳng định vị thế dẫn đầu trong lĩnh vực truyền hình trả phí. Nằm trong lộ trình nâng cấp toàn diện, tổng thể về sản phẩm và nội dung của Truyền hình FPT, gói kênh MAXY đã được tự động nâng cấp từ ngày 6.2. Truyền hình FPT gửi tặng khách hàng thời gian trải nghiệm, diễn ra từ ngày 6 - 28.2.