Văn Mai Hương tham gia liveshow 'Người đàn ông hát' của Tùng Dương

Đây là nơi giọng ca Human thể hiện trọn vẹn mọi khía cạnh trong giọng hát và kỹ thuật đẳng cấp của mình. Mỗi album, hay liveshow của Tùng Dương qua từng giai đoạn đều mang một màu sắc riêng biệt của nam ca sĩ. Tùng Dương hiện tại không còn đóng khung trong hình ảnh gai góc, dữ dội mà biến hóa đa sắc màu, lúc máu lửa, khi tình tứ, ngọt ngào. Theo đó, liveshow này là bản hòa ca đủ thanh âm cùng nhiều thể loại âm nhạc bao gồm New Age, Electronic, dân gian đương đại đến rock... Gần chạm mốc tuổi 40, Tùng Dương của hiện tại chín chắn, hiểu mình và hiểu người hơn so với khi còn ở tuổi đôi mươi.

Theo như nam ca sĩ chia sẻ trên trang cá nhân, đêm nhạc sẽ có hơn 20 tiết mục với những màu sắc âm nhạc khác nhau. Từ các ca khúc từng làm nên tên tuổi của Tùng Dương đến những bài hát đang thịnh hành cũng được nam ca sĩ cover lại để gửi tặng đến khán giả. Bên cạnh đó, liveshow còn có sự xuất hiện của nữ ca sĩ Văn Mai Hương . Thời gian gần đây, giọng ca Cầu hôn mạo hiểm thử sức với những sáng tác blues pha một chút jazz, một thể loại khá kén người nghe khi ra mắt album Hương. Hiện tại, tên tuổi của nữ ca sĩ trưởng thành từ Vietnam Idol cũng đang được giới trẻ yêu thích với những bản cover như Biệt khúc chờ nhau, Một ngày hay trăm năm, Always remember us this way...