Vẻ đẹp rực lửa của ‘thiên thần nội y’ Candice Swanepoel ở tuổi 32

Hiện tại, chân dài 32 tuổi ít hoạt động trong làng mẫu do bận rộn chăm sóc hai con nhỏ và tập trung kinh doanh thương hiệu áo tắm riêng mang tên Tropic Of C. Đây là hãng đồ bơi được người đẹp Nam Phi ra mắt tháng 1.2018 với mục đích tạo ra những sản phẩm chất lượng, thân thiện với môi trường, giảm tiêu tốn nguyên liệu, năng lượng sản xuất và ngày càng ăn nên làm ra

ẢNH: INSTAGRAM NV