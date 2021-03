Vì sao diễn viên Hoài An hạn chế tham gia gameshow?

Theo nữ nghệ sĩ, dịch Covid-19 ảnh hưởng đến tất cả mọi người, trong đó có cô. Năm 2020, nhiều dự án của Hoài An phải tạm hoãn vì dịch bệnh khiến đôi lúc cô thấy nhớ phim trường. Thời điểm đó, Hoài An vẫn giữ tinh thần lạc quan vì nghĩ rằng “còn sức khỏe là còn tất cả". Hơn hết bản thân nữ diễn viên là người sống tiết kiệm nên không quá áp lực về tài chính . Hoài An lạc quan: “Ở tuổi tôi, có sức khỏe, một công việc ổn định và có thể chăm lo cho con là trọn vẹn lắm rồi. Vì thế, tôi trân trọng tình cảm của mọi người và nhắc nhở bản thân phải nỗ lực hơn để không phụ lòng khán giả".