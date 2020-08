Vpop tiếp tục đồng hành để chống dịch Covid-19

Những ca khúc mới lay động trái tim người nghe

Thời điểm này, khi mà cả nước đang căng mình chống chọi với dịch bệnh Covid-19 diễn biến vô cùng phức tạp thì ở nơi “tâm bão” Đà Nẵng, hình ảnh các bác sĩ trong giây phút nghỉ ngơi hiếm hoi với cây đàn guitar để hát tặng mọi người, chia sẻ những khó khăn với đội ngũ y, bác sĩ nơi tuyến đầu khiến nhiều người xúc động rơi nước mắt.

Chính vì vậy, ca khúc Đà Nẵng ngày bão giông được bác sĩ Nguyễn Quý Thiện (khoa Nội tiêu hóa, Bệnh viện C Đà Nẵng) thể hiện do Nguyễn Minh Châu phổ nhạc từ bài thơ cùng tên của chị Nguyễn Thị Ngọc Uyển là vợ bác sĩ Trịnh Minh Thế (Trưởng khoa Gây mê hồi sức Bệnh viện C Đà Nẵng) sáng tác đã nhanh chóng nhận được sự đón nhận tích cực của mọi người.

Bài hát mở đầu là những lời tự sự: Bỗng một ngày Đà Nẵng có bão giông!/Hàng triệu trái tim nghiêng mình về nơi ấy/ Chợ Rẫy, Bạch Mai, bay vào không ngần ngại/Cả nước đồng lòng chắc bão sẽ tan mau… khiến người nghe như đồng cảm với những khó khăn, vất vả của đội ngũ y tế trong đợt chống dịch mới hiện nay.

Ca khúc với những ca từ lạc quan cũng đã “truyền lửa” cho mọi người, dù trước mắt còn nhiều gian nan nhưng với tình thần dũng cảm, sự hy sinh cao cả của đội ngũ y bác sĩ, cán bộ nhân viên y tế trong “cuộc chiến” chống đại dịch Covid-19. Tin rằng, chúng ta sẽ một lần nữa chiến thắng đại dịch này.

Playlist V-Pop Tiễn Covid thu hút sự quan tâm của đông đảo người nghe

Làm mới ca khúc hit Hoa nở không màu do Hoài Lâm thể hiện đang “làm mưa làm gió” trên các bảng xếp hạng âm nhạc trong nước và xác lập thành tích kỷ lục như 11 tuần ở vị trí top 1 trên BXH NhacCuaTui cùng lượt nghe khủng với gần 8 triệu lượt ở thời điểm hiện tại. Mới đây, nhạc sĩ Nguyễn Minh Cường tiếp tục tạo bất ngờ khi ra mắt Hoa nở không màu phiên bản phòng chống dịch Covid-19 với ca từ được viết lại để động viên tinh thần người những người con Đà Nẵng, cũng như người dân cả nước cố gắng vượt quan giai đoạn dịch bệnh khó khăn này, mong muốn Việt Nam sớm chiến thắng dịch bệnh.

Bên cạnh đó, nội dung bài hát được viết lại còn khuyến cáo mọi người có ý thức trong việc phòng chống dịch bệnh như: đeo khẩu trang, rửa tay thường xuyên và không đến nơi đông người….

“Xin được gửi gắm một chút yêu thương, một chút quan tâm, một chút nhắc nhở, một chút động viên vào phiên bản Hoa nở không màu đặc biệt này, đến mọi người, nhất là với người dân Đà Nẵng đang ngày đêm chiến đấu với dịch Covid-19. Hy vọng rằng chúng ta sớm có thể vượt qua giai đoạn khó khăn", nhạc sĩ Nguyễn Minh Cường chia sẻ.

Sau ca khúc Em đau lòng thế anh vừa lòng chưa mới phát hành độc quyền trên NhacCuaTui. Khả Ngân bắt tay vào thực hiện ngay sản phẩm âm nhạc mang tên 97 Triệu để gởi tặng và tri ân các y bác sĩ nơi tuyến đầu trực tiếp phòng chống dịch hiện nay.

Ca khúc 97 Triệu được Khả Ngân tự viết lời lại dựa trên bài hát gốc của nhạc sĩ Châu Nguyễn. Ca từ trong ca khúc mang nhiều ý nghĩa: Người Việt Nam ta cùng vững bước/ Niềm tin thiên thần áo trắng/ Triệu con tim đang cùng đập chung chờ ngày tươi sáng.

Giải thích về tựa đề bài hát, Khả Ngân cho biết: “97 triệu là dân số Việt Nam và 97 cũng là năm sinh của Ngân nên Ngân sử dụng con số này làm tựa đề ca khúc như một món quà cũng như một dấu ấn cho mình”, Khả Ngân chia sẻ.

Bản audio ca khúc Ghen Cô Vy trên NhacCuaTui được khán giả vô cùng yêu thích

Cảm ơn những “chiến binh” thầm lặng

Với tinh thần “chống dịch như chống giặc”, trong cuộc chiến chống Covid-19, âm nhạc luôn đồng hành như một công cụ tinh thần hiệu quả động viên tinh thần cho toàn cộng đồng và nhất là những y, bác sĩ luôn xông pha nơi tuyến đầu.

Trong đợt giãn cách xã hội hồi đầu tháng 4.2020, đã có rất nhiều ca khúc hay và sáng tạo có tính lan tỏa mạnh mẽ với những hiệu ứng tích cực trong cộng đồng như: Ghen Cô Vy - một dự án hợp tác giữa Erik, Min, Khắc Hưng với Viện Sức khỏe nghề nghiệp và môi trường (Bộ Y tế), ca khúc Việt Nam ơi, đánh bay Covid do nhạc sĩ Minh Beta thực hiện… và rất nhiều các sản phẩm âm nhạc khác tuyên truyền phòng chống dịch.

MV ca khúc quy tụ các ca sĩ nổi tiếng như: Hồ Ngọc Hà, Noo Phước Thịnh, Đông Nhi, Ngô Kiến Huy, Bảo Anh, Bùi Anh Tuấn cùng sự xuất hiện hoàng tráng của hơn 70 nghệ sĩ