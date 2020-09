Vũ Thảo My diện váy hở bạo, khoe vòng một 'bốc lửa'

Vừa qua, Vũ Thảo My cùng hội bạn tham dự một buổi tiệc sinh nhật ấm cúng và riêng tư được tổ chức trên chiếc du thuyền đầy sang chảnh. Mọi người cùng nhau dạo quanh một vòng sông Sài Gòn tận hưởng ánh hoàng hôn cùng không khí trong lành, mát mẻ. Tiệc mừng tuổi mới của giọng ca sinh năm 1997 chỉ vỏn vẹn 15 người. Trong đó, dễ dàng nhận thấy nhiều nhân vật nổi tiếng của showbiz như nhạc sĩ Phương Uyên , ca sĩ Thiều Bảo Trang, chủ nhân bản hit Mặt trời của em - Phương Ly, nam ca sĩ Đỗ Hoàng Dương, stylist Diệp Linh Châu.

Nhiều bạn bè như Phương Uyên, Thiều Bảo Trang,... đến chúc mừng sinh nhật Vũ Thảo My Ảnh: NVCC

Buổi sinh nhật bắt đầu từ tầm chiều với mục đích cả hội cùng nhau ngắm mặt trời lặn. Rất nhiều bánh, quà được mọi người mang đến để cùng thắp nến, khui rượu mừng sinh nhật lần thứ 23 của quán quân The Voice 2013. Cả nhóm cùng chụp ảnh check in trên boong thuyền. Tại đây, Vũ Thảo My cùng nhóm bạn có cơ hội ngắm cảnh hai bên sông Sài Gòn và tha hồ ghi lại những kiểu ảnh ấn tượng.

Giọng ca sinh năm 1997 mừng tuổi mới trên du thuyền sang chảnh cùng hội bạn thân Ảnh: NVCC

Trong loạt ảnh đón sinh nhật đón tuổi mới, học trò Đàm Vĩnh Hưng tự tin khoe vóc dáng đầy nóng bỏng khi diện chiếc đầu tím ôm sát body, đặc biệt phần cut out đầy táo bạo ngay ngực khiến bộ trang phục thêm phần gợi cảm, thu hút. Bên cạnh đó, kiểu tóc dài mượt khiến hình ảnh của nữ ca sĩ trở nên nổi bật hơn. Ở tuổi 23, cô ngày càng lột xác về ngoại hình lẫn giọng hát. Không còn hình ảnh cô gái quê Nam Định hôm nào, giờ đây, Vũ Thảo My đầy cá tính với làn da bánh mật, đậm phong cách phương Tây với gần 10 hình xăm trên cơ thể.

Nhân dịp tuổi mới, Vũ Thảo My tâm sự chỉ mong bản thân và người thân, bạn bè được bình an. Bên cạnh đó, học trò Đàm Vĩnh Hưng mong muốn trong thời gian sắp tới sẽ được khán giả đón nhận nhiều hơn nữa thông qua những dự án âm nhạc mà cô cùng ê-kíp đang ấp ủ.