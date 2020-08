Vượt mặt ‘Peninsula’, phim mới của ‘ông hoàng phòng vé’ Hwang Jung Min thống trị rạp Hàn

Trải qua giai đoạn u ám vì chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19 , phòng vé xứ Hàn bước sang chuỗi ngày tươi sáng hơn với sự đổ bộ của các bom tấn chất lượng. Không để Peninsula (tựa Việt: Bán đảo) khuynh đảo rạp chiếu lâu, Deliver Us From Evil (tựa Việt: Truy cùng giết tận) nhanh chóng được xuất xưởng và đánh bại thành tích “khủng” của bom tấn xác sống đình đám này. Siêu phẩm đánh dấu màn tái hợp 7 năm sau phim New World (tác phẩm đạt 4,68 triệu vé) của hai tên tuổi lớn trong làng điện ảnh xứ củ sâm: Hwang Jung Min - Lee Jung Jae, đang khiến khán giả Hàn đua nhau ra rạp.

Deliver Us From Evil sở hữu thành tích ấn tượng tại phòng vé quê nhà Hàn Quốc ngay từ khi ra mắt. Phim chỉ mất 4 ngày để cán mốc 1 triệu vé và đem về gần 2,5 triệu vé chỉ sau 1 tuần trình làng. Theo thông tin từ đơn vị phát hành, đây là mức độ tăng trưởng ấn tượng nhất tại rạp Hàn kể từ đầu mùa dịch Covid-19 đến nay. Thành tích ấn tượng của loạt phim điện ảnh mới trong đó có Truy cùng giết tận đem lại tín hiệu khả quan cho nền công nghiệp điện ảnh Hàn vốn chịu nhiều ảnh hưởng nặng nề từ đại dịch toàn cầu.

Hwang Jung Min - Lee Jung Jae có màn đối đầu đẫm máu trong phim mới ẢNH: CJ ENTERTAINMENT

Trước khi khởi chiếu tại Hàn hôm 5.8, Deliver Us From Evil đã dẫn đầu lượng vé bán sớm tại rạp chiếu quê nhà với 35,5%. Không chỉ thành công trên mặt trận thương mại, tác phẩm còn nhận được nhiều lời khen từ giới phê bình nhờ khai thác cuộc truy sát nghẹt thở giữa hai gã đàn ông có mục tiêu đối lập cùng diễn xuất đỉnh cao của bộ đôi diễn viên chính.

Truy cùng giết tận là câu chuyện về In-nam (Hwang Jung Min thủ vai), tay sát thủ chuẩn bị giải nghệ sau khi thực hiện xong hợp đồng cuối cùng của mình tại Nhật Bản. Chưa kịp “rửa tay gác kiếm”, anh phát hiện ra đứa con gái 9 tuổi chưa từng gặp mặt của mình bị bắt cóc tại Thái Lan. Anh đến Bangkok giải cứu con trong sự truy đuổi gắt gao từ Ray (Lee Jung Jae thủ vai) - kẻ đang tìm giết In-nam để trả thù cho anh trai…

Tác phẩm chiêu đãi khán giả với những cảnh đấm đá bạo lực, rượt đuổi kịch tính ẢNH: CJ ENTERTAIMENT

Trong cuộc phỏng vấn với Korea Times, Hwang Jung Min đã chia sẻ về vai diễn mới nhất trên màn ảnh rộng: “In-nam cảm thấy hối hận, anh ta đau khổ về những việc mình đã làm. Tôi tập trung thể hiện cảm xúc buồn bã và bất lực của nhân vật, khán giả có thể hiểu rằng In-nam không hề tự hào về công việc sát thủ của anh ta và anh ta muốn buông bỏ nó”. Được biết, câu chuyện của bộ phim đến từ ý tưởng một tội nhân tìm kiếm sự cứu rỗi, tha thứ bằng việc cứu một người khác. “Đứa trẻ là hy vọng duy nhất của In-nam”, tài tử 50 tuổi cho biết.

Đối đầu với gã sát thủ khao khát hoàn lương trong Deliver Us From Evil là vai Ray do Lee Jung Jae đảm nhiệm. Mọi hành động và cử chỉ của Ray đều toát lên sự tàn độc, hoang dại đến đáng sợ. Chia sẻ về vai diễn lần này, nam diễn viên 48 tuổi bộc bạch: “Kịch bản không mô tả nhiều về Ray, vì vậy tôi có thể tự xây dựng nhân vật của mình. Chúng tôi đã chọn lựa một vài phong cách khác nhau, về trang phục, tạo hình, điều này rất thú vị. Đây là một trong những nhân vật khó nhất và cũng ấn tượng nhất mà tôi từng diễn”. Tài tử họ Lee nói về sự trau chuốt của mình cho nhân vật mới: “Tôi đã diễn nhiều nhân vật có tính cách bạo lực ẩn giấu bên trong. Lần này tôi cố gắng thể hiện sự tàn ác của Ray rõ ràng hơn, toát lên từ ngoại hình đến từng cử chỉ nhỏ nhất, ví dụ như cách hắn cau mày”.

Một cảnh trong phim ẢNH: CJ ENTERTAIMENT

Chia sẻ về “đứa con tinh thần” mới nhất của mình, đạo diễn Hong Won Chan cho biết Truy cùng giết tận đưa các cảnh hành động lên một tầm cao mới, từ đánh nhau tay đôi, đâm dao đến bắn súng, nổ bom. Bộ phim được quay tại ba quốc gia Thái Lan, Nhật Bản và Hàn Quốc, trong đó Thái Lan là bối cảnh chính chiếm khoảng 80% phim.

Sau khi ra mắt và khuấy đảo màn ảnh rộng xứ kim chi, Truy cùng giết tận với màn tái hợp đỉnh cao của Hwang Jung Min và Lee Jung Jae dự kiến ra rạp Việt Nam từ ngày 4.9 tới.