Vy Oanh nộp đơn tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng lên Bộ Công an

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an cho biết đã nhận được đơn của bà Nguyễn Thị Mỹ Oanh (Vy Oanh) tố cáo bà Phương Hằng có hành vi vu khống, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của cô trên các trang mạng xã hội , gây ảnh hưởng đến uy tín, danh dự.

Phản hồi về đơn tố cáo này, phía Bộ Công an cho biết xét thấy đơn của Vy Oanh thuộc thẩm quyền giải quyết của Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an quận 1 (TP.HCM), vì vậy, phía Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an chuyển đơn và các tài liệu kèm đơn để đơn vị này chỉ đạo, giải quyết theo quy định của pháp luật.