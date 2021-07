Will 365: Gia đình từng không ủng hộ, lục đục khi tôi theo ca hát

Tập 5 chương trình Người một nhà lên sóng với sự góp mặt của khách mời là Will và Ali Hoàng Dương. Ở vòng chơi đầu tiên, cả hai sẽ phải tìm ra đâu là hình ảnh tuổi thơ của 6 nhân vật tham gia chương trình. Sau khi thấy Ali Hoàng Dương trả lời đúng 2 lượt và mang được tiền thưởng về, Will vội vã bấm chuông để chọn nhân vật cho mình. Tuy nhiên, khi người mà nam ca sĩ chọn là một anh chàng khá mũm mĩm, Will liền lên tiếng trách móc: “Chương trình chơi khó tui nha, sao cứ tới lượt Ali Hoàng Dương là hình dễ, còn tui là hình khó”.

Will tiết lộ bản thân từng phải nỗ lực giảm cân để có được ngoại hình như hiện tại Ảnh: BTC

Bằng sự phân tích, phán đoán cùng với kinh nghiệm “trải đời” của mình, Will chia sẻ: “Không phải anh chọc em đâu, ngày xưa anh cũng rất mập, giờ anh đã giảm được hơn 10 kg rồi. Với anh, người có số cân nặng như thế này có rất nhiều nguyên nhân. Ngày xưa do anh ăn nhiều quá mà không tập thể dục nên mập, có những người do biến cố tình cảm, họ chia tay xong thì ăn nhiều nên tăng ký. Thế nên, với tình huống của em, anh không biết là ai luôn”. Nam ca sĩ vừa dứt lời, MC Thanh Duy ngao ngán đáp: “Nói cho nhiều vô, giải thích cho đã rồi không biết là ai” khiến mọi người được phen cười không ngớt.

Đúng như Will chia sẻ, hồi nam ca sĩ mới trở thành thành viên của nhóm nhạc 365, anh có số cân nặng lên đến 70 kg. Ý thức được việc vóc dáng là yếu tố rất cần thiết đối với người nghệ sĩ, giọng ca Tận cùng nỗi nhớ đã cố gắng tập gym 3-4 tiếng/ngày, kết hợp cùng chế độ ăn kiêng khắt khe. Sau hơn 1 năm nỗ lực tập luyện thì Will cũng đã giảm được hơn 10kg, giúp anh tự tin hơn về ngoại hình của mình.

Nam ca sĩ sẽ đối đầu với Ali Hoàng Dương trong Người một nhà Ảnh: BTC

Nhắc đến quá khứ, Will cũng lần đầu trải lòng về những kỉ niệm của gia đình khiến anh nhớ mãi không quên. Cựu thành viên nhóm nhạc 365 cho biết điều khiến anh nhớ nhất là lần thông báo với gia đình việc bản thân quyết định đi theo con đường ca hát chuyên nghiệp. “Lúc đó gia đình Will không ủng hộ, cũng lục đục khá nhiều nhưng cuối cùng cũng qua được”, nam ca sĩ cho hay.

Khi được hỏi có hối hận về quyết định cãi lời ba mẹ ngày đó hay không thì Will thành thật: “Đối với Will, việc mình lựa chọn công việc mình ước mơ, mình muốn làm thì không sai”. Nam ca sĩ chia sẻ ngày xưa do còn nhỏ tuổi, chưa suy nghĩ chín chắn nên khi thấy bố mẹ không đồng ý cho mình theo nghề ca hát, anh đã có những phản ứng hơi vội vàng khiến ông bà không vui. Nhưng sau đó, giọng ca sinh năm 1989 nghĩ rằng cách để bố mẹ hiểu mình là chứng minh bằng thực lực. Thời điểm nam ca sĩ sửa được căn nhà cho gia đình đã trở thành cột mốc khó quên đối với anh.

Giọng ca Bống bống bang bang cũng cho biết thêm bố không bao giờ đặt niềm tin 100% vào anh. Cho tới tận bây giờ, ông vẫn không cho con trai chở mỗi khi ra ngoài. Will bộc bạch: “Ba Will sẽ chê Will lái xe không cẩn thận, sẽ kêu: “Con chạy xe ghê lắm, để cho ba chở” hoặc lúc nào cũng bảo con làm cái này không được, cái kia không được. Trong mắt ba, Will bao giờ cũng là một đứa nhỏ, cái gì cũng không làm hoàn hảo được, chỉ ba mới làm hoàn hảo thôi”. Dù vậy, người đầu tiên nam ca sĩ tìm đến để tâm sự, chia sẻ lại chính là ba. Anh tiết lộ mẹ là người sống nội tâm, ít nói nên nhiều lúc nam ca sĩ không hiểu được cảm xúc của bà. “Mẹ tôi không phải là tuýp người thích chia sẻ bằng những lời nói ngọt ngào mà thích hành động như quan tâm, chăm sóc nhiều hơn”, Will nói.