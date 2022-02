Giải U.19 quốc gia 2022: Đàn em Quang Hải vừa đá lại phải hoãn trận chiều nay

Thông tin từ VFF và BTC giải cho biết 2 bảng A và C chiều nay chỉ có mỗi bảng 1 trận đấu, lý do cầu thủ của 2 đội Hải Nam Vĩnh Yên Vĩnh Phúc ở bảng A và Lâm Đồng ở bảng C vẫn chưa hồi phục do ảnh hưởng dịch Covid-19 nên chưa đủ lực lượng tối thiểu 14 người để thi đấu. Chính vì vậy 2 trận đấu Bình Định gặp Hải Nam Vĩnh Yên Vĩnh Phúc (sân Viettel) và Hà Nội gặp Lâm Đồng (sân VFF) dự kiến chiều nay sẽ hoãn lại. Hiện BTC đang cân nhắc sắp xếp các trận bị hoãn để đá bù trong khoảng từ ngày 28.2 đến 2.3, sau đó mới tiến hành lượt về của 2 bảng A, C. Có thể lượt về sẽ bắt đầu từ ngày 5.3 và kết thúc chậm nhất vào ngày 17.3.

Như vậy chiều nay 25.2 chỉ có 2 trận Đắk Lắk gặp Viettel (15 giờ) ở bảng A và Khánh Hòa gặp Công an Nhân dân (13 giờ 30) ở bảng C là tiến hành thi đấu. Hiện tại Đắk Lắk chỉ mới có 3 điểm trong khi Viettel 9 điểm, nếu muốn nuôi hy vọng lọt vào vòng chung kết buộc phải thắng trận này. Còn Viettel nếu tiếp tục có 3 điểm thì cũng giống HAGL ở bảng A sẽ hoàn tất lượt đi vòng bảng khi toàn thắng mà không bị mất điểm bất cứ trận nào. Còn trận Khánh Hòa (3 điểm) và Công an Nhân dân (1 điểm), đội nào thắng sẽ có nhiều hy vọng trở thành đội thứ 2 trong bảng nhắm đến suất lọt vào vòng chung kết. Đội bóng phố biển nếu thắng sẽ gây áp lực rất lớn trong cuộc chạy đua lên Hà Nội. Còn đội bóng của HLV Phạm Quang Thành nếu có 3 điểm cũng tràn đầy hy vọng bỏ lại đội bóng thủ đô trong cuộc đua, nhất là mới đây họ đã hòa Hà Nội 4-4 trong một trận rượt đuổi kịch tính, sôi nổi.

Tại bảng E chiều nay trận tâm điểm trên sân Gò Vấp (TP.HCM) lúc 13 giờ 30 giữa Long An (7 điểm) và Tây Ninh (6 điểm), đội nào thắng sẽ bám theo Becamex Bình Dương (10 điểm) trong cuộc đua giành 2 suất ở bảng này hy vọng đi tiếp. Long An chỉ cần thắng sẽ cắt đuôi đối thủ trực tiếp Tây Ninh, nếu thắng trên 3 bàn sẽ soán ngôi đội bóng đất Thủ để vươn lên dẫn đầu. Tây Ninh chỉ có một con đường buộc phải thắng thì mới vượt qua Long An trên bảng xếp hạng và từ đó bước vào lượt về tự tin hơn. Trận còn lại lúc 15 giờ 45 giữa TP.HCM và Tiền Giang chỉ có ý nghĩa danh dự giữa 2 đội đang xếp chót bảng khi cùng thua 3 trận. Thầy trò HLV Nguyễn Hoàng Xuân Trúc dù còn rất tiếc nuối trận thua Tây Ninh mới đây nhưng cũng đặt quyết tâm có 3 điểm đầu tiên vào chiều nay.





Còn tại Bình Phước, 3 trận cuối lượt đi bảng F sẽ tăng cơ hội cho bộ 3 Đồng Tháp, Sài Gòn và Bình Phước nếu cùng thắng. Đồng Tháp (12 điểm) sẽ toàn thắng lượt đi nếu vượt qua Đồng Nai lúc 13 giờ 30 trên sân phụ. Sài Gòn (9 điểm) cũng sẽ đảm bảo ngôi thứ nhì nếu thắng An Giang ở trận sau đó lúc 15 giờ 30. Trong khi chủ nhà Bình Phước (6 điểm) đang khởi sắc nếu thắng tiếp Cần Thơ sẽ gây áp lực lên Sài Gòn trong cuộc chạy đua giành suất thứ nhì ở bảng này.