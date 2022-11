Giải U.21 quốc gia 2022: Hà Nội, Thanh Hóa, Đà Nẵng đoạt 3 vé cuối dự VCK

Á quân Hà Nội FC đã chứng tỏ hùng hồn sức mạnh của mình khi thắng trực tiếp Công an Nhân dân 2-0 để tự mình không chỉ giành vé ở bảng A mà còn là ngôi thứ nhì sau Viettel lọt vào VCK chứ không phải chờ vé vớt. Đơn giản là họ dù bằng điểm nhưng đã vượt qua Thanh Hóa trên bảng tổng sắp nhờ thắng đối đầu trực tiếp.

HLV Phạm Minh Đức tỏ ra rất hạnh phúc vì cuối cùng nỗ lực của thầy trò đội bóng thủ đô đã được đền đáp xứng đáng nhờ sự kiên định mục tiêu và biết vượt lên ở những trận then chốt cuối cùng bằng bản lĩnh của một đội bóng có bề dày và đẳng cấp. Trong trận thắng Công an Nhân dân, tiền vệ tuyển U.20 Việt Nam Nguyễn Anh Tú ghi bàn mở tỷ số trong hiệp 1 và tiền vệ khác ở cánh đối diện là Nguyễn Nam Trường nâng lên 2-0 ở hiệp 2. Đội trưởng Hoàng Văn Toản của đội bóng khoác áo lực lượng vũ trang đã không kiềm được cảm xúc đã “nóng đầu” vào bóng nguy hiểm để nhận thẻ vàng thứ 2 (thẻ đỏ) ở cuối trận phải rời sân.

Đây là lần thứ 5 HLV Phạm Minh Đức sẽ lại có mặt tại VCK U.21 và vươn lên áp sát kỷ lục có mặt ở nhiều VCK U.21 nhất của HLV Đinh Văn Dũng của SLNA khi dẫn dắt đội bóng xứ Nghệ có mặt 7 lần ở VCK 2007, 2009, 2010, 2012, 2014, 2017 và 2020. Nhưng về thành tích vô địch thì ông Đức vượt hơn vì trong 4 lần đầu ngoại trừ năm 2014 giành á quân tại Cần Thơ, còn lại vô địch năm 2015, 2016, 2018, trong khi HLV Đinh Văn Dũng chỉ vô địch năm 2012 và 2014. Nhà cầm quân này hy vọng đội bóng trẻ của thủ đô sẽ được củng cố lại cho tốt để ông lại có duyên vào sâu ở VCK U.21 một lần nữa.

Hà Nội giành vé và Thanh Hóa dù về thứ 3 cũng trở thành 1 trong 2 đội nhận vé vào VCK. Dù bị Nguyễn Hữu Tuấn ghi bàn dẫn trước cho Viettel nhưng Nguyễn Bá Tiến đã có bàn thắng cân bằng tỷ số 1-1 để vừa đủ có 10 điểm và sau khi trừ 3 điểm với đội cuối bảng Hải Phòng khi so với các đội thứ ba khác (do bảng A có 6 đội còn bảng B, D chỉ có 5 đội) thì vẫn xếp trên 2 đội thứ ba bảng C, D giúp cho thầy trò HLV Lê Hồng Minh kéo dài niềm vui như từng chơi tốt tại VCK U.19 quốc gia hồi đầu năm.

Một đội xếp thứ 3 khác cũng giành vé là đội thứ 3 bảng B Đà Nẵng. Trong trận cuối Đà Nẵng đã thắng Quảng Ngãi 3-1 do Phạm Bá Thảo, Nguyễn Thành Khải và Võ Văn Sơn ghi để vươn lên có cùng 7 điểm và bằng hiệu số với Khánh Hòa là 11/2. Do 2 đội đối đầu nhau hòa 0-0 nên 2 đội phải xét đến tiêu chí fair play để xác định đội xếp trên. U.21 Khánh Hòa chỉ có 3 thẻ vàng còn Đà Nẵng nhận 4 thẻ vàng nên đứng thứ ba, nhưng thầy trò HLV Võ Phước vẫn giành vé vào VCK.

Các kết quả khác: ở bảng B HAGL dù đã sớm lấy vé vẫn dốc sức đến trận cuối cùng. Họ chơi không chỉ để khẳng định mình mà còn là sự tôn trọng với đối thủ khi thắng đậm Phú Yên đến 5-0 do Nguyễn Minh Tâm ghi 2 bàn và các bàn còn lại có Nguyễn Hùng Khang, Nguyễn Tiến Nam và Cao Hoàng Tú. Chiến thắng này giúp cho đội bóng phố núi dẫn đầu tuyệt đối với 4 trận toàn thắng ghi 16 bàn và chỉ lọt lưới 2 bàn.

Bình Dương trở thành đội bóng thắng tuyệt đối ở bảng C khi có chiến thắng thứ 5 liên tiếp, lần này trước Gia Định 3-0. Đội bóng đất thủ chỉ vắng Võ Hoàng Minh Khoa về tập trung đội 1 nhưng lực lượng còn lại như Bùi Vĩ Hào, Trần Hoàng Bảo, Lư Tự Nhân, Nguyễn Hữu Hào, Hà Trung Hậu vẫn tỏ ra trên tài so với Gia Định.





Những pha đột phá của Hoàng Bảo bên cánh trái đã gây sóng gió liên tục và làm khung thành của Gia Định chao đảo. Chính hậu vệ này đã tạo điều kiện cho Nguyễn Hoàng Phúc Hậu mở tỷ số phút 27 và Nguyễn Việt Quang nâng 2-0 phút 52. Bàn thắng thứ 3 do Nguyễn Hữu Hào ghi phút 71 đã đưa Bình Dương có tổng cộng 17 bàn thắng và chỉ để lọt lưới 1 bàn.

Các trận còn lại ở bảng này: Tiền Giang hòa Đồng Nai 1-1 còn Tây Ninh thắng Long An 2-1. Ở bảng A trận thủ tục Phố Hiến thắng Hải Phòng 6-1.

Đương kim vô địch Học viện Nutifood cũng đã hoàn tất ở bảng D với chiến thắng thứ 4 liên tiếp trước Cần Thơ đến 7-1. Dương Quang Trung Hiếu ghi 3 bàn, Cao Hoàng Minh, Nguyễn Quốc Việt, Nguyễn Quốc Lộc và Lâm Gia Đức ghi các bàn còn lại. Đồng Tháp cũng thắng Bến Tre 3-0 do Võ Công Minh, Đinh Thành Trung (2 bàn) ghi để xếp thứ nhì. Như vậy 2 đội thứ ba bảng C là Đồng Nai và thứ ba bảng D là Năng khiếu TP.HCM đều bị loại.