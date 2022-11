Giải U.21 quốc gia 2022, Hà Nội vs Công an Nhân dân: Á quân đi tiếp?

* NHẬN ĐỊNH TRƯỚC TRẬN

HLV Phạm Minh Đức trước trận này rất tự tin khác hẳn với thất bại 0-3 trước Viettel ở lượt thứ 3. Khi đó ông Đức nói: “Chắc chúng tôi không thể gặp lại các anh chị BTC giải U.21 Thanh Niên ở VCK rồi. Năm nay đội tổn thất lực lượng và 3 trận đầu thi đấu không tốt. Thất bại trước Viettel là nỗi đau mà tôi thừa nhận chúng tôi đá kém hơn. Mấy giải trước khi dẫn dắt đội tôi đều có vinh dự góp mặt ở VCK, nhưng giờ thì cửa hẹp quá phải chờ vận may thôi chứ biết sao”.

Sau chiến thắng trước Thanh Hóa cộng với những kết quả dồn dập từ các bảng khác bổng dưng đưa đến chút thuận lợi cho Hà Nội nên ông Đức lại nói: “Giờ thì Hà Nội sẽ đặt quyết tâm lọt vào VCK. Chúng tôi đang có niềm tin và tràn đầy hưng phấn sẽ dồn sức để vượt qua Công an Nhân dân. Chỉ mong BTC điều chỉnh lịch thi đấu để trận Hà Nội - Công an Nhân dân theo lịch đã công bố đá 13 giờ lùi xuống đá cùng giờ với trận Viettel và Thanh Hóa vì biết đâu chúng tôi cũng có thể nhắm đến suất nhì bảng thì sao?”.

Thực tế không cần đề nghị của ông Phạm Minh Đức, BTC giải cũng đã tính toán lượt cuối chắc chắn các trận then chốt của tất cả các bảng chứ không riêng gì bảng A có ảnh hưởng qua lại lẫn nhau đều sẽ đá cùng giờ và hôm qua VFF đã có điều chỉnh ngay lập tức để tạo sự yên tâm và công bằng cho các đội. Vì thế chiều nay lúc 15 giờ trận Hà Nội và Công an Nhân dân sẽ đá cùng giờ với trận Viettel - Thanh Hóa cũng như các trận Bình Dương - Gia Định hay HAGL - Phú Yên, Đà Nẵng - Quảng Ngãi, tất cả đều cùng 15 giờ.





U.21 Hà Nội tự tin nhưng Công an Nhân dân cũng rất đáng khen khi từ chỗ không được đánh giá cao đã âm thầm vượt qua Hải Phòng, hòa đội đầu bảng Viettel và nhất là thắng Phố Hiến để cũng tràn trề hy vọng giành vé dự VCK. Đội hình Công an Nhân dân đều là lứa từng sát cánh 2-3 năm qua chơi rất ăn ý như Hà Văn Phương, Hoàng Văn Toản, Trần Quang Thịnh, Bùi Anh Thống, Nguyễn Chính Đăng, thủ môn Hoàng Trung Phong, từng có năm vào bán kết U.19 năm 2020 và loại cả HAGL khỏi vòng bảng U.21 tại Pleiku năm 2020 đủ sức gây khó cho Hà Nội với những Quan Văn Chuẩn, Vũ Tiến Long, Ngô Đức Hoàng. Đây sẽ là cuộc so tài hấp dẫn, gay cấn và hứa hẹn rất kịch tính. Báo Thanh Niên sẽ trực tiếp trận đấu này lúc 15 giờ hôm nay.