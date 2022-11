Giải U.21 quốc gia 2022, HAGL vs Phú Yên: Dốc sức đến phút chót

* NHẬN ĐỊNH TRƯỚC TRẬN

HAGL quá xứng đáng về nhất trong bảng này khi thể hiện sự trên tài so với các đối thủ kể cả cựu vô địch 2007 Khánh Hòa hay cựu vô địch 2003 Đà Nẵng. Với dàn cầu thủ đồng đều, chất lượng, thầy trò HLV Lê Thanh An đã cho thấy đẳng cấp xuất sắc của mình từ hàng thủ do Phan Du Học, Nguyễn Đăng Thọ chỉ huy đến tuyến giữa với Nguyễn Hoàng Trung Nguyên chơi tự tin, xông xáo và các mũi nhọn Vũ Minh Hiếu, Cao Hoàng Tú, Hoàng Minh Tiến và Lê Hữu Phước đều rất mạnh mẽ.

3 trận thắng cả 3, đội bóng phố núi khẳng định hùng hồn sức mạnh của mình và là đội thứ 3 cùng Bình Dương ở bảng C và Học viện Nutifood ở bảng D đến giờ chưa bị mất 1 điểm nào ở vòng loại (toàn thắng tất cả các trận).





Trong khi đó Phú Yên thực chất chưa đủ khả năng gây khó cho các đội có bề dày truyền thống. Họ cũng chỉ mới có vài cầu thủ vừa đá giải hạng ba, lối đá còn ít kinh nghiệm nên đến giờ chỉ mới có 1 chiến thắng trước Quảng Ngãi. Dù vậy với tinh thần thoải mái, không bị áp lực đội bóng từng dự VCK giải U.19 quốc gia năm 2019 sẽ sẵn sàng chơi cống hiến hết mình với HAGL biết đâu sẽ có bàn thắng như cách Bùi Thanh Hải hay Huỳnh Duy Thục từng phá lưới Quảng Ngãi ở lượt trước. Trận này sẽ trực tiếp lúc 15 giờ trên sân Hàm Rồng.