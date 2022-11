Giải U.21 quốc gia Thanh Niên 2022: 7 anh hào đã giành vé dự Vòng chung kết

Gia Định đã trở thành hiện tượng thú vị ở vòng loại khi ít ai nghĩ nằm ở bảng C nơi có 2 lò đào tạo trẻ tốt Bình Dương, Long An và 2 cựu vô địch U.21 Tiền Giang và Đồng Nai, họ lại có thể chen chân vào 1 trong 2 vị trí dẫn đầu để giành quyền đến Nghệ An và Hà Tĩnh dự VCK. Thế mà dưới sự dẫn dắt của HLV Huỳnh Nhật Thanh cùng dàn cầu thủ không quá tên tuổi của nhiều lò trẻ khác “trôi dạt” về như Mạch Ngọc Tiến, Đỗ Tấn Thành, Bùi Văn Long, Lê Quốc Thái, Lê Băng Gia Huy hay Bùi Thế Phong, đội Gia Định đã đưa người xem đi từ ngạc nhiên này đến bất ngờ khác.

Sau các trận hòa Long An, thắng Tiền Giang và Đồng Nai, chiều 16.11, Gia Định tiếp tục thắng Tây Ninh 2-0 do Thế Phong và Thành Công ghi để vươn lên có 10 điểm, chính thức sánh vai cùng Bình Dương lọt vào top 12 đội U.21 mạnh nhất năm nay. Trận cuối vào chiều mai với Bình Dương sẽ phân cao thấp ở vị trí nhất hay nhì bảng vì Bình Dương (thắng Tiền Giang 5-0 do Bùi Vĩ Hào, Nguyễn Hữu Hào, Võ Hoàng Minh Khoa, Nguyễn Đăng Huy và Lưu Tự Nhân ghi) có 12 điểm sau 4 trận thắng tuyệt đối rất xứng đáng giành vé. Trận còn lại của bảng này Đồng Nai thắng Long An 3-1.

Cùng với Bình Dương và Gia Định đã giành vé ở bảng C tranh tại Bình Phước thì bảng D diễn ra ở Bến Tre cũng ngã ngũ khi Học viện Nutifood thắng Năng khiếu TP.HCM 2-1 do Nguyễn Quốc Việt và Phan Nhật Thanh Long ghi, bàn gỡ của Nguyễn Trung Thành cũng chẳng thể đem lại niềm vui cho đội bóng TP.HCM. Với trận thắng này, thầy trò HLV Graechen Guilliame có 9 điểm tuyệt đối dẫn đầu, Đồng Tháp với 6 điểm xếp nhì và cũng chính thức giành vé, trong khi đội thứ 3 là TP.HCM dù cùng 6 điểm nhưng đã đá đủ 4 trận.

Nếu Đồng Tháp có thua Bến Tre trận cuối vào chiều mai thì cũng nghiễm nhiên giành vé do hơn TP.HCM đối đầu. Trong khi đó, Năng khiếu TP.HCM thua trận này xem như hết hy vọng đi tiếp vì với 6 điểm đứng thứ ba có so với các đội thứ ba bảng khác cũng bất lợi, trước mắt là đã thua đội thứ 3 bảng B và có thể cả đội thứ ba bảng A. Trận còn lại ở bảng D, Cần Thơ thắng Bến Tre 3-1 được 3 điểm chắc chắn xếp thứ tư và cũng phải sớm dừng bước.

Vé đầu vào VCK ở bảng B đã trao cho HAGL quá xứng đáng khi thắng tiếp trận thứ 3 trước Đà Nẵng 2-1. Dù bị Hà Ngọc Quang Minh ghi bàn dẫn trước cho đội trẻ sông Hàn, nhưng lần lượt Lê Hữu Phước và Vũ Minh Hiếu đã ghi bàn để thắng ngược 2-1 giúp thầy trò HLV Lê Thanh An đi tiếp đến Nghệ An và Hà Tĩnh. Trong khi đó Đà Nẵng dù thua nhưng cũng không quá buồn cho dù Khánh Hòa đã thắng đậm Quảng Ngãi đến 9-0 để có 7 điểm và hiệu số 11/3.

Bởi Phạm Xuân Tạo và đồng đội dù mới 4 điểm hiệu số 8/2, nhưng vẫn còn trong tay 1 trận chưa đá với Quảng Ngãi ở lượt cuối ngày mai. Chỉ cần thắng 3 bàn, Đà Nẵng sẽ giành ngôi nhì bảng từ tay Khánh Hòa. Thậm chí thắng 1 bàn cũng đủ đưa Đà Nẵng đi VCK vì với 7 điểm so với 2 đội thứ 3 bảng C và D thì thầy trò HLV Võ Phước đã vượt hơn khi giành 1 trong 2 vé dành cho đội thứ 3 của 4 bảng lọt vào VCK. Tương tự cho Khánh Hòa nếu không giữ được vị trí nhì bảng thì có rơi xuống thứ ba cũng có suất đi VCK vì 7 điểm cũng hơn đội thứ 3 bảng C và D. Như vậy Khánh Hòa đã hoàn thành xong 4 trận đấu và chính thức có vé dự VCK.

Ngoài 6 đội Học viện Nutifood, Đồng Tháp (bảng D), Bình Dương, Gia Định (bảng C), HAGL, Khánh Hòa (bảng B) thì đội thứ 7 có suất dự VCK là Viettel. Chiều 16.11, đội của HLV Nguyễn Thanh Hải đã thắng Hải Phòng 5-2 do Hữu Tuấn ghi 2 bàn, Khuất Văn Khang, Nguyễn Hữu Tiệp và Lê Quốc Nhật Nam ghi các bàn còn lại. Với 10 điểm cho dù kết quả với Thanh Hóa ra sao, Viettel cũng chắc chắn lọt vào VCK. Ngay cả nếu có tuột xuống thứ 3 bảng A thì sau khi trừ 3 điểm gặp đội cuối bảng thì Viettel vẫn vượt hơn 2 đội thứ ba bảng B và C. Thế nên Viettel đã sớm giành 1 vé và trận cuối với họ chỉ là thủ tục.





Nhưng ở bảng này cuộc chạy đua giành suất thứ nhì và thứ ba sẽ nóng đến giờ chót. Thanh Hóa hiện 9 điểm cũng cần ít nhất 1 điểm (gặp Viettel trận cuối) mới chắc chắn có mặt ở VCK dù là thứ nhì hay thứ ba bảng. Gay cấn nhất là trận đối đầu trực tiếp giữa Hà Nội và Công an Nhân dân cùng 7 điểm vào chiều mai 18.11. Hà Nội đã thắng Thanh Hóa 2-1 trong một trận rất hay để sống lại hy vọng tưởng chừng bị đóng sập sau khi thua Viettel đến 0-3. Trần Văn Thắng mở tỉ số cho Hà Nội sau đó Nguyễn Ngọc Mỹ gỡ hòa cho Thanh Hóa và một hậu vệ khác là Nguyễn Văn Sơn nâng lên 2-1 giúp đội bóng thủ đô có 3 điểm. Còn Công an Nhân dân quật ngã Phố Hiến hết hy vọng 3-1 nhờ các bàn thắng của Hà Văn Phương, Hoàng Văn Toản và pha phản lưới nhà của Võ Quốc Dân.

Hà Nội và Công an Nhân dân muốn đi tiếp buộc phải thắng vì khi đó với 10 điểm họ có đứng thứ 3 sau khi không tính trận gặp đội cuối bảng vẫn vượt hơn 2 đội thứ 3 bảng C và D. Nhưng nếu Hà Nội và Công an Nhân dân hòa nhau, đồng nghĩa cả 2 tự kéo tay nhau rời khỏi giải. Thế nên chỉ có 1 con đường phải thắng thì hoặc thầy trò HLV Phạm Minh Đức hoặc đội bóng của HLV Phạm Quang Thành mới có suất vào Nghệ An hay Hà Tĩnh đá VCK.

Nếu Hà Nội và Công an Nhân dân hòa nhau thì đó sẽ là cơ hội của Năng khiếu TPHCM (thứ 3 bảng D, 6 điểm hiệu số 12/8) giành vé vớt cho đội thứ 3 còn lại (sau đội thứ ba bảng B) hoặc cho đội thắng đậm trong trận tranh vé thứ ba giữa Đồng Nai gặp Tiền Giang ở ngày cuối bảng C. Đồng Nai hiện có 6 điểm hiệu số +1 còn Tiền Giang cũng 6 điểm hiệu số -4. Vì vậy nếu đội nào thắng đậm (sau khi trừ kết quả với đội xếp thứ 6 trong bảng nhiều khả năng là Tây Ninh) thì có thể sẽ vượt qua hiệu số của Năng khiếu TP.HCM và sẽ trông chờ vào trận hòa ở bảng A để hy vọng giành vé.

Do tính chất nóng bỏng của các cặp đấu nên trong hôm nay BTC sẽ xem xét điều chỉnh đá cùng 15 giờ cho các trận ở bảng A giữa Hà Nội gặp Công an Nhân dân và Viettel gặp Thanh Hóa cũng như các trận Đồng Nai- Tiền Giang hay Đà Nẵng gặp Quảng Ngãi để xác định 3 chiếc vé cuối cùng vượt qua vòng loại có mặt tại VCK.