Giải U.21 quốc gia Thanh Niên 2022, Bình Dương vs Long An: Đội thắng tiến gần đến VCK

Trong trận ra quân U.21 Bình Dương do HLV Võ Hồng Phúc dẫn dắt đã xuất sắc vượt qua Đồng Nai với tỷ số 2-1 để tạm vươn lên dẫn đầu. Khi đó đội bóng đất Thủ còn thiếu rất nhiều cầu thủ phải tập trung làm nhiệm vụ V-League (Bình Dương gặp Thanh Hóa chiều qua) như Trần Hoàng Bảo, Võ Hoàng Minh Khoa, Hà Trung Hậu và nhất là chân sút số 1 Bùi Vĩ Hào. Chiều nay chắc chắn những cầu thủ này sẽ kịp có mặt để tăng cường thêm sức mạnh cho Bình Dương vì đội V-League sẽ nghỉ vòng tới nên những bổ sung này rất đáng kể.

Có thêm Hoàng Bảo, Trung Hậu sẽ là những pha dốc biên mạnh mẽ, có Minh Khoa sẽ điều phối giữa sân và nhất là có Vĩ Hào sẽ tăng thêm hiệu quả rất nhiều ở cơ hội ghi bàn. Còn nhớ chính Vĩ Hào từng có bàn thắng rất đẹp vào lưới Long An từ pha đá phạt ngoạn mục trên sân Gò Vấp ở vòng loại giải U.19 quốc gia hồi tháng 3 vừa qua. Với đội hình được tăng cường này nếu đá đúng sức, Bình Dương sẽ rất đáng gờm chiều nay.

Trong khi đó, Long An cũng không hề kém cạnh với đội hình gần như còn đầy đủ những gương mặt góp công đưa đội lọt vào VCK U.19 quốc gia hồi đầu năm. Với sự dẫn dắt của HLV Lương Quốc Bảo, những cái tên như Nguyễn Lâm Gia Bảo, Nguyễn Phúc Vân Anh, Lê Trương Quốc Thắng từng chơi rất hay sẽ vẫn là ‘đầu tàu” tại vòng loại U.21. Hơn nữa với trung vệ Nguyễn Chính Tính từ đội 1 xuống tăng cường nên Long An sẽ ổn định hơn ở hàng thủ. Dù vậy ở trận ra quân, Long An cầm vàng lại để vàng rơi. Dẫn trước Gia Định 2-0 do Vân Anh và Như Ý ghi nhưng lại để mất điểm đáng tiếc ở giờ chót khi bị đối thủ gỡ hòa. Vì thế Long An phải cẩn trọng để không lặp lại sai lầm khi Bình Dương có hàng công mạnh vào chiều nay.





Do cùng được xem mạnh nhất bảng C nên đội thắng trận này sẽ có rất nhiều hy vọng lọt vào vòng chung kết. Trận đấu này sẽ được trực tiếp lúc 13 giờ 30 từ sân vận động Bình Phước.