Giải U.21 quốc gia Thanh Niên 2022: Hà Nội, Phố Hiến có nguy cơ bị loại

Bảng A: Hà Nội thua đậm Viettel, Phố Hiến thất bại trận thứ 2

Những gì diễn ra ở bảng A vòng loại giải U.21 đang cho thấy diễn biến bất ngờ. Ít ai nghĩ U.21 Hà Nội - đội bóng giàu truyền thống nhất ở sân chơi U.21 với 5 lần vô địch và được HLV đang làm trẻ tốt là Phạm Minh Đức dẫn dắt lại thi đấu chật vật như vậy. Sau trận ra quân thắng khó sát nút trước Hải Phòng, đội bóng thủ đô bị Phố Hiến cầm chân nhưng đỉnh điểm nhất chính là thất bại nặng nề 0-3 trước Viettel khiến cho cơ hội giành 1 trong 2 vé đầu dự VCK trở nên vô cùng khó khăn.

Trong trận thua Viettel, lối đá của đội bóng trẻ thủ đô khá nhiều sơ hở. Trong khi hàng công xoay sở khó khăn trong khâu ghi bàn khi gặp thế thủ tổ chức tốt và sự xuất sắc của thủ môn Đoàn Huy Hoàng bên Viettel thì đội hình phòng ngự với nhiều cái tên nổi bật như thủ môn Quan Văn Chuẩn, trung vệ Vũ Tiến Long chỉ huy lại chơi khá lúng túng và có phần nôn nóng. 3 bàn thua của Hà Nội đều xuất phát từ sự lỏng lẻo khi kèm người để cho các mũi nhọn của Viettel như Khuất Văn Khang, Trần Phạm Bảo Tuấn và Nguyễn Văn Tú xuyên phá dễ dàng. Chính bàn mở tỷ số của Bảo Tuấn và cú đúp của Văn Tú đã nhấn chìm thầy trò HLV Phạm Minh Đức.

Thua đậm, U.21 Hà Nội vẫn giậm chân tại chỗ với 4 điểm nhìn Viettel bứt lên trong khi đội đầu bảng là Thanh Hóa đã có 9 điểm. Tình hình này rất khó cho Hà Nội giành 1 trong 2 ngôi đầu bảng A trừ phi phải thắng hết 2 trận còn lại trước Công an Nhân dân và chính Thanh Hóa vào ngày 16.11 tới đồng thời phải mong cho đội bóng xứ Thanh không có điểm trước Viettel ở trận cuối ngày 18.11. Nhiệm vụ này không hề dễ dàng cho đội bóng thủ đô nên nguy cơ dừng bước là rất có thể xảy ra.

Trong khi đó, Phố Hiến, một lò đào tạo trẻ tốt nhưng lực lượng chuẩn bị cho U,21 không tốt khi họ tự tin quá mức bằng cách bỏ 7 tuyển thủ U.20 quốc gia và cả cặp tuyển thủ U.23 Huỳnh Công Đến - Lê Văn Đô nên đã nhận trái đắng tại vòng loại U.21. Sau thất bại ở ngày đầu trước Viettel, thầy trò HLV Đinh Thế Nam bị Hà Nội cầm chân nhưng tệ hại nhất là trận thua 1-2 trước Thanh Hóa gần như đóng sập cơ hội dự VCK của đội bóng từng "nổi đình nổi đám" với danh xưng PVF này. Cho dù Nguyễn Thế Hùng mở tỷ số trước nhưng 2 bàn thắng của Lê Ngọc Trọng và Nguyễn Bá Tiến của đoàn quân xứ Thanh đã đánh gục Phố Hiến.

Chỉ với 1 điểm sau 3 trận dù có thắng 2 trận còn lại cũng không thể giúp Phố Hiến giành 1 trong 2 ngôi đầu và thậm chí cả suất vé vớt thứ 3 dành cho 2 đội xếp thứ nhì cao điểm nhất. Điều này nếu có thì Hà Nội là đội nhắm đến nhiều hơn. Trận còn lại trong bảng này Công an Nhân dân thắng Hải Phòng 6-0.

Bảng B: Khánh Hòa và Đà Nẵng kiềm chân nhau, vé thứ 2 còn bỏ ngỏ

Cả Khánh Hòa và Đà Nẵng đều không thể giành 3 điểm khi hòa nhau 0-0 ở lượt trận thứ 3 trên sân Hàm Rồng vào chiều qua dù chơi đầy quyết tâm. Nhất là phía đội bóng sông Hàn những Phạm Xuân Tạo, Phạm Bá Thảo, Hồ Văn Duy Bảo đều rất năng nổ nhưng không thể xuyên thủng được lưới của đội bóng phố biển do HLV Lê Văn Tú chỉ huy. Tình hình này khiến chiếc vé còn lại trong bảng dự VCK sau HAGL còn bỏ ngỏ và sẽ tùy thuộc vào trận HAGL gặp Đà Nẵng lúc 15 giờ ngày 16.11.

Nếu HAGL thắng thì thầy trò HLV Võ Phước phải chạy đua hiệu số với Khánh Hòa để xem đội nào xếp trên giành suất thứ nhì, còn đội còn lại phải trông chờ may rủi khi so sánh với bảng khác. Còn nếu HAGL hòa hoặc thua Đà Nẵng thì nhiều khả năng cả 2 đội này sẽ cùng đại diện bảng B đi tiếp. Trận còn lại ở bảng này Phú Yên dù thắng Quảng Ngãi 3-1 cũng không còn hy vọng chen chân tranh vé.

Bảng C: Bùi Vỹ Hào ghi cú đúp cho Bình Dương, bất ngờ Gia Định

Tiền đạo đang chơi V-League Bùi Vỹ Hào lại thể hiện quá nổi bật đóng góp 2 bàn thắng trong chiến thắng 3-0 trước Tây Ninh (bàn còn lại do Võ Hoàng Minh Khoa cũng là 1 cầu thủ đang đá V-League khác ghi) để mang về trận thắng thứ 3 liên tiếp và áp sát cơ hội giành vé dự VCK. Tuy nhiên thách thức cho Bình Dương vẫn còn ở phía trước khi Gia Định và Tiền Giang đang càng chơi càng hay mà trận thầy trò HLv Võ Hồng Phúc gặp 2 đối thủ này vào ngày 16 và 18.11 sắp tới đều rất hay.

Trong khi đó đội Gia Định của HLV Huỳnh Nhật Thanh đã bất ngờ thắng Đồng Nai 3-1 do Lê Băng Gia Huy, Đặng Ngọc Đức và Đỗ Tấn Thành ghi để vươn lên 7 điểm, bám sát Bình Dương. Chỉ cần thắng Tây Ninh lượt tới đây mà Bình Dương cũng hạ Tiền Giang thì Gia Định sẽ giành 1 trong 2 vé bảng này dự VCK. Đây sẽ là 1 phần thưởng ngọt ngào cho đội bóng tập hợp nhiều cầu thủ trẻ không quá nổi bật được đào tạo từ các nguồn khác nhau nhưng có lối đá tự tin, mạnh mẽ và kiên trì đến phút chót. Trận hòa Long An 2-2 khi bị dẫn trước 2-0 chính là bước ngoặt giúp cho Gia Định vượt lên ở vòng loại lần này.





Một bất ngờ khác trong bảng này là Tiền Giang thắng đậm Long An 3-0. Ít ai nghĩ một ứng viên nặng ký như Long An lại để thua đậm như vậy. Sau trận hòa không may mắn với Gia Định, đội của HLV Lương Quốc Bảo để thua Bình Dương có thể hiểu được nhưng thảm bại trước Tiền Giang đúng là thật khó nuốt trôi. Cú đúp của Nguyễn Thanh Hoài và bàn còn lại của Minh Trí đã dập tắt tham vọng của Long An.

Bảng D: Học viện Nutifood khẳng định đẳng cấp, HLV Đồng Tháp “cự “ trọng tài

Trận nóng nhất bảng D giữa đội đang dẫn đầu bảng là Đồng Tháp và đương kim vô địch Học viện Nutifood trên sân Bến Tre đã diễn ra kịch tính với chiến thắng 3-2 nghiêng về cho ĐKVĐ. "Vua giải trẻ" Nguyễn Quốc Việt mở tỷ số trước nhưng Võ Minh Trọng gỡ hòa từ cú đá phạt cho Đồng Tháp. Lần lượt sau đó Hoàng Vĩnh Nguyên nâng lên 2-1 rồi Vũ Tuấn Anh gỡ 2-2 cho Đồng Tháp nhưng chính Vĩnh Nguyên ấn định kết quả 3-2 giúp đội ĐKVĐ vươn lên dẫn đầu bảng.

Trong trận này HLV Bùi Văn Đông của Đồng Tháp đã phản ứng gay gắt với trọng tài, khi cho rằng cầu thủ Đồng Tháp bị Phạm Lý Đức đá xấu ngáng ngã trái phép trong vòng 16m50 nhưng không có tiếng còi nào cất lên.

Trong khi đó dù thua trận ra quân trước Đồng Tháp nhưng thầy trò HLV Nguyễn Hoàng Huân Chương đã nỗ lực thắng Cần Thơ 4-2 nhờ cú đúp của Nguyễn Trung Thành và 2 bàn của Văn Bân, Thanh Tú để tiếp tục nuôi hy vọng tranh vé. Ở bảng này có thể xảy ra khả năng 3 đội cùng 6 điểm, tạm thời nếu xét về đối đầu Đồng Tháp hy vọng nhất. Ngay cả Học viện Nutifood cũng có thể bị loại nếu thua Năng khiếu TP.HCM 2 bàn trở lên.