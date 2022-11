Giải U.21 quốc gia Thanh Niên 2022: Nhiều trận mưa gôn, bảng A gay cấn

Bảng A: Viettel, Hà Nội và Phố Hiến đều hòa

3 đội bóng được xem là mạnh nhất trong bảng đều bị cầm chân ở lượt đấu ngày 10.11. Nếu trận cầu đinh giữa Hà Nội và Phố Hiến hòa 1-1 thì Viettel cũng bị Công an Nhân dân chia điểm với kết quả 1-1. Đội Hà Nội của HLV Phạm Minh Đức với đội hình gồm nhiều cầu thủ có kinh nghiệm như các tuyển thủ U.23 Quan Văn Chuẩn, Vũ Tiến Long hay từng chơi xuất sắc như Ngô Đức Hoàng dù ghi bàn mở tỷ số trước ở phút 43 do công của Nguyễn Giản Tân đã không thể có được niềm vui khi bị đội Phố Hiến do HLV Đinh Thế Nam dẫn dắt bắt kịp chỉ sau 1 phút. Thái Bá Đạt là người đã gỡ hòa 1-1 giúp cho đội bóng từ lò đào tạo PVF vẫn còn hy vọng trong cuộc đua tranh giành vé dự VCK.

Ở trận này đội hình trẻ trung của Phố Hiến đa số mới 18 tuổi như Trần Vũ Ngọc Tài, Bùi Hoàng Sơn, Võ Anh Quân và tuyển thủ U.20 Nguyễn Bảo Long chơi rất tự tin nên khiến cho đội bóng thủ đô dù có nhiều gương mặt dày dạn hơn vẫn chưa thể tạo được sự lấn lướt và nhiều lúc còn rơi vào sự nôn nóng, phạm lỗi. 3 thẻ vàng trong trận đều thuộc về Đức Hoàng, Lạc Dương và tuyển thủ U.23 Vũ Tiến Long cho thấy U.21 Hà Nội cần phải có sự kiềm chế tốt hơn.

May mắn cho cả Hà Nội lẫn Phố Hiến khi trận hòa này dù kiềm chân họ lại với nhau nhưng cũng không để bị chủ nhà Viettel vượt quá xa khi đội bóng của HLV Nguyễn Thanh Hải bất ngờ bị Công an Nhân dân cầm chân 1-1. Tuyển thủ U.20 Nguyễn Văn Tú ghi bàn cho Viettel, còn bàn thắng của đội bóng mới lên chơi V-League thuộc về Nguyễn Chính Đăng. Kết quả này khiến Viettel chỉ có 4 điểm bằng với Hà Nội và chỉ tạm hơn Phố Hiến 3 điểm. Trong khi đó Thanh Hóa bứt lên dẫn đầu với 6 điểm sau khi thắng Hải Phòng 4-0 nhờ các bàn thắng của tuyển thủ U.20 Hà Châu Phi, Nguyễn Công Sơn, Nguyễn Ngọc Mỹ và Nguyễn Đức Tùng.

Bảng B: HAGL chờ đá chung kết bảng với Đà Nẵng

“Những đứa trẻ của bầu Đức” đã chứng tỏ sức mạnh vượt trội của mình khi có chiến thắng đậm đến 3-0 trên sân Hàm Rồng trước cựu á quân Khánh Hòa. Chân sút số 30 Vũ Minh Hiếu ghi 2 bàn đều ở phút bù giờ mỗi hiệp 45+1 và 90+1, bàn còn lại do Cao Hoàng Tú ghi. Nên nhớ đây là trận mà đội bóng phố núi vẫn còn thiếu các trụ cột đang phải chơi cho đội 1 như Nguyễn Đức Việt, Lê Hữu Phước nhưng với sự đồng đều về lực lượng và nhiều cá nhân chơi hay như đội trưởng Phan Du Học, Đặng Khánh Duy, Nguyễn Hoàng Trung Nguyên, Nguyễn Đăng Thọ hay chân sút vừa tăng cường cho đội Vị Trí Vàng Kon Tum Hoàng Minh Tiến, HAGL đã cho thấy đằng cấp của mình so với các đối thủ. Giờ đây họ chỉ còn chờ trận gặp Đà Nẵng để phân ngôi nhất bảng vì trong bảng đấu 5 đội mà thắng 2 trận, ghi 89 bàn và chỉ lọt lưới 1 bàn, trong đó đã thắng 1 đối thủ tranh chấp là Khánh Hòa thì xem như cửa lọt vào VCK của thầy trò HLV Lê Thanh An là rất sáng.

Ở trận đấu còn lại, Đà Nẵng cũng trong điều kiện còn thiếu những chủ chốt như Đình Duy, Duy Cương, Phi Hoàng nhưng với đội hình còn lại gồm nhiều cái tên nổi bật từng thi đấu rất hay qua nhiều giải U.21, U.19 trước đây như Hồ Văn Duy Bảo, Phạm Bá Thảo, Hà Ngọc Quang Minh, nhất là đội trưởng Phạm Xuân Tạo đã thắng Phú Yên đến 7 bàn không gỡ. Các bàn thắng lần lượt do Minh Trọng, Bá Thảo ghi trong hiệp 1 và Quốc Tú, Thành Khải, Anh Toàn, Duy Bảo và 1 bàn đá phản lưới nhà của Xuân Dũng số 7 của Phú Yên. Thắng trận này, Đà Nẵng sẽ là thách thức lớn nhất của HAGL.

Bảng C: Bùi Vĩ Hào đưa Bình Dương nắm chắc cơ hội lọt vào VCK

Với sự tăng cường của một loạt cầu thủ V-League như Bùi Vĩ Hào, Trần Hoàng Bảo, Võ Hoàng Minh Khoa, Hà Trung Hậu cộng với số đang có cũng rất đẳng cấp như Lưu Tự Nhân, Nguyễn Đăng Huy, Nguyễn Hữu Hào... Bình Dương đã chơi lấn lướt trước U.21 Long An bằng nhiều pha xuyên phá tốc độ của Vĩ Hào và phối hợp vô cùng mạch lạc. Chính Vĩ Hào mở tỷ số trước cho đội bóng đất Thủ và anh có đường chuyền dọn cỗ cho Hữu Hào nâng lên 2-0. Mất mát lớn nhất của Bình Dương ở hiệp này là Lưu Tự Nhân bị chấn thương phải rời sân nhưng cầu thủ vào thay người Minh Khoa đã chơi ấn tượng để có bàn thắng thứ 3 trước khi Hữu Hào ấn định kết quả 4-0.





Thắng trận thứ 2 liên tiếp trước 2 đối thủ nặng ký trong bảng là Đồng Nai và Long An, U.21 Bình Dương với 6 điểm, hiệu số 6/1 đã gần như cầm chắc cơ hội giành vé dự VCK. Đối thủ đáng kể còn lại sẽ là Gia Định, đội bóng cũng đã chơi khá hay khi quật ngã Tiền Giang 3-0 do Thế Phong lập cú đúp và Gia Huy ghi để bám sát với 4 điểm. Trong khi đó, Đồng Nai cũng thắp lại hy vọng khi thắng Tây Ninh 2-0 do Nguyễn Nhân Nghĩa và A Giô Suê ghi.

Bảng D: Đồng Tháp thắng 2 trận chờ đá chung kết bảng với ĐKVĐ Học viện Nutifood

U.21 Đồng Tháp của cặp bài trùng Bùi Văn Đông và Phan Thanh Bình đã có chiến thắng 2-0 trước Cần Thơ do Nguyễn Văn Dương ghi phút 60 và Vũ Tuấn Anh ghi phút 90+3. Chiến thắng này giúp Đồng Tháp có 6 điểm sẽ còn chờ đá chung kết bảng vào ngày 13.11 với đội đương kim vô địch Học viện Nutifood (nghỉ lượt này). Một kết quả hòa là đủ giúp Đồng Tháp có vé đến Nghệ An và Hà Tĩnh đá VCK.

Trong khi đó, sau trận thua đáng tiếc dù dẫn trước của Năng khiếu TP.HCM ở trận ra quân, thầy trò HLV Nguyễn Hoàng Huân Chương đã dội cơn mưa gôn 6-1 vào lưới chủ nhà Bến Tre. Các bàn thắng do Dương Vĩnh Khang lập cú đúp, Nguyễn Trung Thành, Trần Minh Thảo, Phan Quốc Vinh và Thạch Tùng ghi.