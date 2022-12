Giám đốc Công an Hà Nội nói về thông tin "hơn 4.000 công an xin ra khỏi ngành"

Tại cuộc họp báo của Bộ Công an về tình hình, kết quả công tác công an năm 2022 chiều 19.12, trung tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội, đã nói về thông tin "hơn 4.000 cán bộ công an xin ra khỏi ngành".