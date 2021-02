10 sự kiện nổi bật của ĐH Duy Tân năm 2020

Không chỉ bị tác động bởi dịch bệnh Covid-19, người dân miền Trung VN còn phải hứng chịu những trận bão lũ lớn và liên tục, gây hậu quả nặng nề. Nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, năm 2020, thầy và trò Đại học (ĐH) Duy Tân đã gặt hái được nhiều thành công trong các công tác dạy, học, và nghiên cứu khoa học. Hãy cùng điểm qua 10 sự kiện nổi bật trong năm 2020 của ĐH Duy Tân.

ĐH Duy Tân tăng hơn 100 hạng, vào Top 351-400 trường ĐH tốt nhất châu Á

Theo bảng xếp hạng mới nhất do QS (Quacquarelli Symonds - Vương quốc Anh) công bố, Việt Nam có 11 cơ sở giáo dục ĐH lọt vào bảng xếp hạng các ĐH tốt nhất khu vực châu Á năm 2021. Theo thứ tự xếp hạng bao gồm: 1. ĐH Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2. ĐH Quốc gia Hà Nội, 3. Trường ĐH Tôn Đức Thắng, 4. Trường ĐH Bách khoa Hà Nội, 5. Trường ĐH Duy Tân, 6. ĐH Huế, 7. ĐH Đà Nẵng, 8. Trường ĐH Cần Thơ, 9. Trường ĐH Sư phạm Hà Nội, 10. Trường ĐH Công nghiệp TP.Hồ Chí Minh, và 11. Trường ĐH Kinh tế TP.Hồ Chí Minh. Trong đó, Trường ĐH Duy Tân tăng hơn 100 hạng, vào Top 351-400 trường đại học tốt nhất châu Á và đứng vị trí thứ 5 trong tổng số 11 cơ sở giáo dục của Việt Nam được QS xếp hạng.

ĐH Duy Tân xếp vị trí thứ 5 trong tổng số 11 cơ sở giáo dục của Việt Nam được QS xếp hạng ĐH Duy Tân: 1 trong 2 trường dẫn đầu VN về Số lượng Nhà khoa học có ảnh hưởng nhất Thế giới 2019

Tạp chí PloS Biology của Mỹ vừa công bố danh sách top 100.000 nhà khoa học có ảnh hưởng nhất thế giới. Xét riêng năm 2019, có 2 trường ĐH vượt trội và dẫn đầu về số lượng các nhà khoa học so với các trường ĐH khác ở VN. Đó là trường ĐH Tôn Đức Thắng với 31 nhà khoa học và trường ĐH Duy Tân với 11 nhà khoa học.

Các trường đại học Việt Nam có nhiều nhà khoa học ảnh hưởng nhất thế giới

Giải Nhì Sản phẩm số tiềm năng 2020 MAKE IN VIETNAM cho Ứng dụng 3D trong y học của ĐH Duy Tân

Vượt qua hàng trăm sản phẩm công nghệ trên toàn quốc, Ứng dụng 3D trong Y học của ĐH Duy Tân đã được trao giải Nhì hạng mục Sản phẩm số tiềm năng tại Giải thưởng Sản phẩm công nghệ Số - MAKE IN VIET NAM 2020 vào ngày 23.12.2020, trong khuôn khổ Diễn đàn Quốc gia về Phát triển Doanh nghiệp Công nghệ số Việt Nam 2020 do Bộ Thông tin & Truyền thông phối hợp với Phòng Thương mại & Công nghiệp Việt Nam (VCCI) lần đầu tiên tổ chức. Ứng dụng 3D trong Y học là một sản phẩm gốc đã được các nhà khoa học của ĐH Duy Tân nghiên cứu trong nhiều năm. Năm nay, nhóm tác giả của ĐH Duy Tân đã xây dựng thêm Hệ thống Mô phỏng và Thực hành Nha khoa - 3D Dental. ĐH Duy Tân là đại học duy nhất trong cả nước được nhận giải MAKE IN VIETNAM năm nay giữa các doanh nghiệp “đại gia” sản xuất phần mềm của VN.

TS Lê Nguyên Bảo - Hiệu trưởng ĐH Duy Tân nhận giải thưởng (ảnh trên) và Ứng dụng 3D trong Y học

Giải thưởng Quả Cầu Vàng năm 2020

TS Hồ Thanh Tâm - Nhà khoa học thuộc Viện Sáng kiến Sức khỏe Toàn cầu của ĐH Duy Tân đã vinh dự trở thành 1 trong 10 gương mặt xuất sắc nhận giải Quả Cầu Vàng năm 2020. Năm nay, Ban Tổ chức của Giải thưởng Quả Cầu Vàng nhận được 51 hồ sơ tham gia, trong đó có: 45 hồ sơ do 19 đơn vị đề cử và 6 hồ sơ triển vọng được Cơ quan thường trực Giải thưởng giới thiệu. TS Hồ Thanh Tâm đã để lại nhiều dấu ấn trong hoạt động nghiên cứu khoa học của lĩnh vực Công nghệ Sinh học với 17 bài báo đã công bố trên các tạp chí khoa học quốc tế ISI/Scopus, 10 bài báo công bố trên các tạp chí trong nước cùng nhiều giải báo cáo xuất sắc, viết sách chuyên khảo… Năm ngoái (2019), TS Trần Nguyễn Hải cũng của ĐH Duy Tân đã đạt giải Quả Cầu vàng ở lĩnh vực Công nghệ Môi trường.

TS Hồ Thanh Tâm của ĐH Duy Tân nhận giải Quả Cầu Vàng năm 2020

Hội nghị Mạng lưới Thực tập sinh ASEAN lần thứ 6

Từ ngày 16 - 19.10.2019, ĐH Duy Tân phối hợp với Ban Thư ký SEAMEO đăng cai tổ chức Hội nghị Mạng lưới Thực tập sinh ASEAN (thuộc mạng lưới SEAMEO - Tổ chức các Bộ trưởng Giáo Dục Đông Nam Á) lần thứ 6. Có 160 đại biểu đến từ 64 tổ chức giáo dục từ các nước Indonesia, Philippines, Thái Lan và Việt Nam đã đến tham dự. Các đại biểu tập trung chia sẻ thông tin về hoạt động trao đổi sinh viên giữa các trường thành viên SEAMEO, đồng thời, thảo luận kế hoạch hành động của Mạng lưới SEA-TVET giai đoạn 2020-2023. Việc xây dựng mạng lưới thực tập sinh giúp sinh viên phát triển đầy đủ những kỹ năng cần thiết cho công việc tương lai, qua đó cùng chung tay giải quyết những vấn đề lớn mang tính toàn cầu như: bệnh tật, đói nghèo, biến đổi khí hậu...

Đăng cai tổ chức Festival Kiến trúc 2020

Liên hoan Sinh viên Kiến trúc Toàn quốc lần thứ XII - Festival Kiến trúc 2020 do ĐH Duy Tân đăng cai tổ chức đã diễn ra từ ngày 8 đến 11.12.2020. Festival Kiến trúc 2020 quy tụ gần 400 sinh viên và 70 giảng viên đến từ 21 trường đại học trên toàn quốc có đào tạo ngành Kiến trúc. Sinh viên ĐH Duy Tân nằm trong nhóm những trường đạt nhiều giải thiết kế và mỹ thuật với 12 giải thưởng gồm: 4 giải Nhất, 2 giải Nhì, 5 giải Ba và 1 giải Toàn năng nhóm tại 6 nội dung thi, bao gồm Thiết kế Nhanh A-B, Tạo hình theo Parametric Design, Vẽ Mỹ thuật, Nhiếp Ảnh và Đắp Tượng cát.

Sinh viên Nguyễn Anh Tài của ĐH Duy Tân (đứng thứ 3 từ trái qua) xuất sắc giành 2 giải Nhất phần thi Cá nhân và Nhóm ở nội dung Vẽ Mỹ Thuật với tác phẩm Bạch Đằng một ngày nắng và Đà Nẵng khát vọng tuổi trẻ

ĐH Duy Tân thành lập 5 trường đào tạo

Ngày 11.11.2020, Trường ĐH Duy Tân công bố thành lập 5 trường đào tạo trực thuộc gồm: (1) Trường Kinh tế (School of Business & Economics - SBE), (2) Trường Khoa học Máy tính (School of Computer Science - SCS), (3) Trường Công nghệ (School of Engineering & Technologies), (4) Trường Ngoại ngữ (School of Foreign Language Studies - SFL), Trường Y-Dược (College of Medicine-Pharmacy - CMP) trong dịp kỷ niệm 26 năm thành lập trường. Bước chuyển cơ cấu này được kỳ vọng sẽ mang lại nhiều đổi mới trong các công tác giảng dạy, nghiên cứu, và khởi nghiệp của nhà trường.

ĐH Duy Tân ra mắt lãnh đạo 5 trường đào tạo

Thủ khoa (đầu vào) 2020 của ĐH Duy Tân đạt 28/30 điểm

Nguyễn Thị Khánh Chi, nữ sinh đến từ xứ Nghệ, vinh dự là thủ khoa đầu vào Khóa 26 của ĐH Duy Tân trong mùa tuyển sinh năm 2020. Khánh Chi được nhận học bổng toàn phần vào học ngành Quản trị Kinh doanh Keuka (chương trình lấy bằng Mỹ tại Việt Nam - ADP của ĐH Duy Tân). Trong dịp khai giảng, ĐH Duy Tân cũng đã trao 193 suất học bổng với tổng trị giá gần 16.5 tỉ đồng cho các sinh viên K-26 đạt điểm cao vào trường và trên 13 tỉ đồng giảm học phí hỗ trợ cho các sinh viên chịu ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 và các đợt bão lũ ở miền Trung.

Anh hùng Lao động, Nhà giáo Ưu tú Lê Công Cơ - Chủ tịch Hội đồng Trường ĐH Duy Tân trao Học bổng Toàn phần cho Thủ khoa Nguyễn Thị Khánh Chi (28/30 điểm)

Kiểm định ABET ngành Công nghệ Kỹ thuật Điện-Điện tử

ABET - Tổ chức Kiểm định các chương trình đào tạo kỹ thuật và công nghệ hàng đầu của Hoa Kỳ đã công nhận ngành Công nghệ Kỹ thuật Điện-Điện tử của ĐH Duy Tân đạt kiểm định quốc tế ABET vào cuối tháng 8/2020, dựa trên kết quả của chuyến thăm kiểm định từ ngày 24 đến 26.11.2019. Như vậy, ĐH Duy Tân là trường đại học thứ 2 của Việt Nam có các chương trình đạt chuẩn kiểm định ABET, sau trường ĐH Bách Khoa - ĐH Quốc gia TP.HCM (2014), và đến nay, trường ĐH Duy Tân đã trở thành trường có nhiều chương trình đào tạo được kiểm định ABET nhất Việt Nam, với 3 chương trình so với trường ĐH Bách khoa - ĐH Quốc gia TP.HCM có 2 chương trình, trường ĐH Quốc tế - ĐH Quốc gia TP.HCM có 2 chương trình và Cao đẳng Cao Thắng có 2 chương trình.

Máy thở dtu-VENT Ver3.0 của ĐH Duy Tân đảm bảo điều trị Covid-19

Dù chỉ sau một thời gian ngắn nghiên cứu giữa bộn bề các diễn biến dịch bệnh trong năm 2020, các nhà khoa học của ĐH Duy Tân đã hoàn thiện Máy thở dtu-VENT Ver3.0 có đầy đủ chức năng của một máy thở y tế chuyên nghiệp, đáp ứng các thông số cấp cứu và điều trị bệnh nhân Covid-19. Máy thở dtu-VENT Ver3.0 được thiết kế "2 trong 1", tích hợp cả chức năng "thở không xâm nhập" và "thở xâm nhập", cùng nhiều chức năng khác như: bảng điều khiển cảm ứng có thể điều khiển từ xa, khả năng điều khiển giám sát nhiều máy thở cùng lúc, thiết bị cảnh báo để các bác sĩ và y tá xử lý các trường hợp bất thường một cách kịp thời,…

Máy thở dtu-VENT Ver3.0 của ĐH Duy Tân