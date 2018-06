11 giáo viên bị 'treo' biên chế

Quyết định số 2700/QĐ-UBND ngày 14.8.2014 của UBND tỉnh Bình Định về tuyển dụng viên chức có quy định: Người có trình độ trung cấp trở lên, có thời gian công tác đóng BHXH bắt buộc liên tục từ 36 tháng trở lên, thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ có yêu cầu về trình độ, năng lực, kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển... thì được xét tuyển đặc cách vào biên chế.



Năm 2014, UBND H.Phù Cát được Sở Nội vụ Bình Định giao 66 chỉ tiêu biên chế giáo viên mầm non, trong đó có chỉ tiêu dành cho giáo viên đang dạy tại Trường mầm non 19.5. Căn cứ theo quy định của UBND tỉnh Bình Định và chỉ tiêu biên chế, 11 giáo viên hợp đồng tại Trường mầm non 19.5, người cao nhất có 21 năm, thấp nhất có 9 năm liên tục đóng BHXH bắt buộc và đang dạy tại trường đủ điều kiện được đặc cách xét tuyển biên chế năm 2014. Tuy nhiên, UBND H.Phù Cát không tổ chức xét tuyển biên chế cho 11 giáo viên nói trên.

Theo ông Lương Văn Ngân, Chủ tịch UBND H.Phù Cát, năm 2014, Trường mầm non 19.5 chuyển đổi từ loại hình trường bán công sang công lập tự chủ hoàn toàn về tài chính. Trong quá trình chuyển đổi, số lượng trẻ theo học tại trường có biến động, từ hơn 400 học sinh xuống còn khoảng 200. Do số lượng trẻ, số lớp chưa được ổn định nên Phòng GD-ĐT H.Phù Cát có văn bản gửi Sở Nội vụ tỉnh Bình Định đề xuất UBND tỉnh “hoãn” việc xét biên chế cho giáo viên tới năm 2015 để tập trung kiện toàn, nâng cao chất lượng dạy học, đảm bảo việc thu hút học sinh vào trường, nhưng đến nay vẫn chưa xử lý dứt điểm.