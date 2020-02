55 tỉnh, thành cho học sinh THPT đi học trở lại từ ngày 2.3

Sau khi Bộ trưởng Bộ GD-ĐT có văn bản đề nghị Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư về việc cho học sinh đi học trở lại sau thời gian nghỉ học để phòng ngừa dịch bệnh Covid -19 , đến thời điểm này, đã có 55 tỉnh, thành phố thông báo quyết định của UBND tỉnh về việc này.

55 tỉnh, thành gồm: Quảng Ninh, Bình Phước, Bình Thuận, Ninh Thuận, Nghệ An, Long An, Cà Mau, Quảng Ngãi, Bắc Giang, An Giang, Tiền Giang, Hải Dương, Nam Định, Bạc Liêu, Điện Biên, Hà Giang, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế, Đồng Nai, Lâm Đồng, Sơn La, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông, Đồng Tháp, Quảng Nam, Lào Cai, Phú Thọ, Bình Định, Đà Nẵng, Thanh Hóa, Trà Vinh, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bắc Ninh, Bến Tre, Sóc Trăng, Hậu Giang, Hòa Bình, Hà Nam, Yên Bái, Hà Tĩnh, Tây Ninh, Vĩnh Long, Khánh Hòa, Bắc Kạn, Lạng Sơn, Thái Nguyên, Cần Thơ, Ninh Bình, Bình Dương, Cao Bằng, Vĩnh Phúc, Hà Nội…

Cụ thể, trong 55 tỉnh, thành phố nêu trên hầu hết đều tiếp tục cho học sinh mầm non, tiểu học, THCS tiếp tục nghỉ học 1 - 2 tuần. Cá biệt có tỉnh Bắc Giang quyết định cho học sinh THCS và THPT đi học trở lại vào ngày 2.3; Nghệ An, Hòa Bình... quyết định cho học sinh mầm non, tiểu học nghỉ đến hết ngày 15.3, THCS nghỉ hết ngày 8.3; Bến Tre cho học sinh lớp 9 và THPT đi học trở lại từ ngày 2.3.

Hầu hết các địa phương đều cho học sinh THPT đi học trở lại. Riêng thành phố Đà Nẵng cho học sinh lớp 10, 11 tiếp tục nghỉ, riêng lớp 12 đi học từ ngày 2.3.

Riêng Hà Nội cho toàn bộ học sinh các cấp từ mầm non đến THPT nghỉ đến hết ngày 8.3.

Trước đó, văn bản ngày 27.7 của Bộ GD-ĐT gửi chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư nêu rõ: “Do tình hình dịch bệnh Covid-19 đang có diễn biến phức tạp ở một số nước, Bộ GD-ĐT đề nghị chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư xem xét, quyết định cho trẻ em mầm non, học sinh tiểu học, THCS tiếp tục nghỉ học 1 - 2 tuần. Học sinh cấp THPT, học viên giáo dục thường xuyên đi học trở lại từ ngày 2.3”.

Bộ GD-ĐT cũng đề nghị các địa phương chỉ đạo các trường tiếp tục thực hiện nghiêm quy trình phòng, chống Covid-19, bảo đảm an toàn trường học theo hướng dẫn của Bộ GD-ĐT và Bộ Y tế. Bộ GD-ĐT khẳng định tiếp tục bám sát tình hình diễn biến và kiểm soát dịch bệnh để hướng dẫn kịp thời các địa phương trong quá trình triển khai thực hiện kế hoạch năm học 2019 - 2020.