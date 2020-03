An Giang, Đồng Tháp tiếp tục cho học sinh nghỉ học đến ngày 15.3

Chiều 6.3, thông tin từ Văn phòng Sở GD-ĐT tỉnh An Giang và tỉnh Đồng Tháp cho hay, Sở GD-ĐT các tỉnh này quyết định tiếp tục cho học sinh mầm non, tiểu học và THCS của tỉnh nghỉ học đến ngày 15.3 để phòng, chống dịch Covid-19

Theo đó, chiều 6.3 Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh An Giang Trần Thị Ngọc Diễm ký quyết định số 615/SGDĐT-VP gửi các Phòng GD-ĐT huyện, thị xã và thành phố tỉnh An Giang và các đơn vị trực thuộc Sở thông báo cho học sinh mầm non, tiểu học và THCS được kéo dài thời gian nghỉ học phòng, chóng dịch bệnh Covid-19 đến hết ngày 15.3. Các trường học tiếp tục thực hiện việc ôn tập, củng cố kiến thức qua mạng internet trong thời gian học sinh nghỉ học ở nhà.