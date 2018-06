Apollo English thắng giải Educationinvestor Asia Awards hạng mục Hệ thống đào tạo Anh ngữ của năm

Đánh giá về những yếu tố then chốt đem đến chiến thắng cho tổ chức này, bà Lê Thị Kim Chi - Group CEO Apollo English - cho biết: “Năm 2017, Apollo English ra mắt HỆ THỐNG ĐÀO TẠO CÔNG DÂN TOÀN CẦU AGLS (Apollo Global Learning System), mang đến cho học viên những trải nghiệm học tập tiêu chuẩn quốc tế theo xu hướng thế giới. Năm nay, Apollo tiếp tục đem đến HỌC VIỆN HÈ APOLLO ENGLISH - chương trình trại hè tiếng Anh để trẻ có được những giờ học thú vị và độc đáo sau một năm học dài. Tháng 4 vừa qua, Apollo English cũng chính thức ký kết biên bản hợp tác với Study Wellington, New Zealand. Theo đó, học viên đạt chứng chỉ Apollo English Secondary 4 sẽ được nhận vào các trường trung học tại Wellington - New Zealand mà không cần IELTS và được ưu tiên khi xét duyệt học bổng. Bên cạnh đó, mỗi năm Apollo English đều mời đến Việt Nam những diễn giả quốc tế - những hình mẫu công dân toàn cầu tiêu biểu - nhằm giúp học viên có cơ hội tiếp xúc với những con người truyền cảm hứng từ khắp nơi trên thế giới.

Ngày 1 - 2.6 vừa qua, Học viên Apollo English đã gặp gỡ và giao lưu với Ruben Salgado Escudero - Nhiếp ảnh gia của National Geographic, diễn giả TEDx Talks. Ruben đã nhận được nhiều giải thưởng nhiếp ảnh quốc tế và từng mở triển lãm tại hơn 20 thành phố khắp thế giới

Hơn 23 năm thành lập và phát triển, Apollo English đã chứng minh vị thế tiên phong trong lĩnh vực giảng dạy tiếng Anh và đào tạo công dân toàn cầu dành cho trẻ em, thanh thiếu niên và người lớn. Với giải thưởng EducationInvestor Asia Awards 2018, Apollo English tự hào khẳng định cam kết WHERE THE BEST BECOME BETTER bằng sự phát triển bền vững và hướng đi mang tầm quốc tế.