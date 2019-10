Bé gái 14 tháng tuổi bị nhiều thương tích sau buổi học ở lớp mầm non

Sáng 24.10, trao đổi với Thanh Niên, chị Chi (29 tuổi, mẹ cháu Đ.C.L.Đ, ngụ thị trấn An Dương, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng) cho biết: “Ngày hôm qua (23.10), tôi cho con đi học buổi đầu tiên ở Cơ sở mầm non tư thục Hoa Sen (đường 208, thị trấn An Dương, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng). Buổi chiều lúc tôi đến đón cháu về thì các cô giáo có xin lỗi vì để cháu bị các bạn cắn. Tôi cứ nghĩ chỉ có 1 vài nốt cắn nhỏ. Tuy nhiên khi thấy con thì tôi rất sốc, vì mặt con tôi có nhiều vết thương , bầm tím. Ngực cháu cũng có vết bầm. Không hiểu các cô giáo trông kiểu gì? Ngay lập tức tôi đưa cháu ra công an trình báo để yêu cầu làm rõ vì sao con tôi bị thương như vậy”.

Chị Chi cũng đã đưa con đi bệnh viện kiểm tra: “ Sức khỏe của cháu tạm ổn nhưng ngủ hay giật mình”. Gia đình chị Chi đã ngừng việc gửi con tại Cơ sở mầm non tư thục Hoa Sen. “Chủ cơ sở nói xin chịu trách nhiệm về việc này và có giải thích là do các con cắn, cấu nhau. Tôi nhìn các vết thương thì không tin như vây. Khi kiểm tra camera thì thấy mọi thứ bình thường, có 1 khoảng thời gian là cô giáo bế con vào phòng. Rất mong công an sớm điều tra làm rõ”, chị Chi bức xúc.