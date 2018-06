Bị đánh, bắt ăn dế và ong sống nếu không đưa tiền cho bạn học

Chiều 3.6, bà Lê Thị Ngọc Loan, Hiệu trưởng Trường tiểu học Châu Văn Mừng (ấp 4, xã An Nhựt Tân, H.Tân Trụ, Long An), cho biết nhà trường đang phối hợp Công an xã An Nhựt Tân xác minh làm rõ việc học sinh N.T.V (10 tuổi), học sinh lớp 4/2 trường này có hành vi hù dọa bạn học để lấy tiền mua bánh, nước, thức ăn. Nếu bạn nào không đưa tiền sẽ bị V. bắt ăn dế, ăn ong sống hoặc cắt quần áo, đánh dằn mặt…

Theo Ban giám hiệu nhà trường, sáng 18.5, thầy giáo dạy mỹ thuật vào lớp 4/2 ổn định chỗ ngồi để dạy. Bất chợt, thầy nhìn xuống bên dưới, thấy một học sinh ngồi khóc ở góc bàn, mặt trầy xước, nhiều nút áo bị đứt hở ngực và bụng. Biết có chuyện chẳng lành, thầy kêu em đứng lên để hỏi thì em này nói: “Bạn V. kêu em nộp tiền nhưng hôm nay không có đủ nên bị bạn đánh, rồi giật đứt hết mấy nút áo của em”. Trong lúc em này đang trình bày thì V. đứng dậy văng tục chửi thể, chỉ tay vào mặt không em cho 'khai báo' gì thêm. Khi thầy giáo kêu cả 2 em ngồi xuống thì V.tự tiện rời lớp ra về.

Biết việc con mình bị hù dọa đánh đập, ngày 21.5, nhiều phụ huynh đến trường gặp Ban giám hiệu. Ngày 24.5, tại buổi làm việc giữa phụ huynh, học sinh cùng đại diện Công an xã An Nhựt Tân, Phòng GD-ĐT H.Tân Trụ, một số học sinh đã kể lại việc bị V. hù dọa lấy tiền gần cả năm nay. Học sinh nào không 'cống nộp' thì bị V. đánh vào mặt, đầu, cắt quần áo, thụt dầu, đánh giằn mặt trước cổng trường… Đặc biệt, V. còn buộc bạn ăn dế, ăn ong còn sống. Để làm cho các bạn sợ, lúc nào trong cặp của V. cũng có cây sắt nhọn dùng làm hung khí trấn lột.

Có mặt rất đông người ngồi nghe, V. đã khai nhận việc đem theo hung khí bỏ vào cặp với mục đích làm cho bạn sợ, sau đó buộc nộp tiền để mua bánh, nước, thức ăn, đóng tiền điện.

Nghe con trai kể lại, cha mẹ V. ngồi chết lặng, sau đó nói lời xin lỗi và hứa sẽ giáo dục con mình tốt hơn.

Một phụ huynh ngụ ấp 4, xã An Nhựt Tân bàng hoàng nhớ lại, nhiều ngày trước đó con mình đi học về không chịu ăn uống gương mặt bơ phờ, sợ hãi. Khi hỏi thăm thì con chỉ nói do học mệt, ai ngờ nó bị ép ăn dế, ăn ong sống.

Theo UBND xã An Nhựt Tân, hiện nay công an xã vẫn tiếp tục xác minh, làm rõ thêm hành vi của V. là do bộc phát của hoc sinh cá biệt hay có sự xúi giục của ai đó đằng sau.

Hiện Phòng GD-ĐT H.Tân Trụ đã có báo cáo gửi UBND huyện về vụ việc trên.