Bí quyết ôn thi THPT đạt điểm cao môn GDCD: Quyền tự do của công dân

Theo đó, 8 chuyên đề của môn GDCD trong chương trình Bí quyết ôn thi tốt nghiệp THPT đạt điểm cao được giáo viên Võ Hậu, Trường THPT Marie Curie (quận 3, TP.HCM) xây dựng dựa trên kiến thức cơ bản tập trung những nội dung trọng tâm của chương trình lớp 12 có kết hợp kiến thức lớp 10, 11 (dựa theo quy định về nội dung chương trình GDCD THPT và tham khảo theo cấu trúc đề tham khảo năm 2021).

Ở chuyên đề phát sóng hôm nay, giáo viên Võ Hậu hướng dẫn học sinh ôn tập chủ đề thứ 7- Công dân với các quyền tự do, dân chủ. Giáo viên hướng dẫn cho hay sẽ cùng học sinh ôn lại kiến thức cơ bản của 5 quyền tự do cơ bản: Quyền bất khả xâm phạm về thân thể; Quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm; Quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở; Quyền được đảm bảo an toàn, bí mật về thư tín, điện thoại, điện tín; Quyền tự do ngôn luận. Sau đó sẽ ôn lại kiến thức cơ bản của 3 quyền dân chủ: Quyền bầu cử, ứng cử; Quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội và Quyền khiếu nại, tố cáo.

Trước đó trong chuyên đề phát sóng vào ngày 8.5, giáo viên đã hệ thống kiến thức cơ bản về quyền bình đẳng của công dân trong một số lĩnh vực như hôn nhân và gia đình, lao động và kinh doanh, quyền bình đẳng giữa các dân tộc và tôn giáo.

Chương trình Bí quyết ôn thi tốt nghiệp THPT đạt điểm cao năm 2021 sẽ phát sóng lần lượt 88 clip dưới dạng các chuyên đề ôn tập theo định hướng kỳ thi tốt nghiệp THPT. Trong 88 chuyên đề ôn tập, mỗi giáo viên phụ trách bộ môn sẽ đưa ra những câu hỏi theo định dạng của đề thi tốt nghiệp THPT. Việc này giúp học sinh kiểm tra lại kiến thức, đồng thời làm quen với cách làm bài, rèn kỹ năng tìm đáp án trắc nghiệm một cách nhanh, chính xác nhất.