Bình Thuận lắp đặt camera ở tất cả 26 điểm thi THPT quốc gia

Nhiều trường ĐH cùng tham gia tổ chức thi

Theo ông Phan Đoàn Thái, kỳ thi THPT quốc gia năm nay, ngoài Sở GD-ĐT Bình Thuận còn có các trường: ĐH Công nghiệp thực phẩm TP.HCM; ĐH Kinh tế tài chính TP.HCM và ĐH Phan Thiết cùng tham gia tổ chức thi. Toàn tỉnh có 10.956 thí sinh, với 26 điểm thi đặt tại 26 trường THPT của tỉnh.

Riêng học sinh Trường THPT Lê Quý Đôn, TP.Phan Thiết và Trường THPT Ngô Quyền (ở đảo Phú Quý) sẽ gộp vào điểm thi Trường THPT chuyên Trần Hưng Đạo. Riêng học sinh Trường THPT Lê Quý Đôn, TP.Phan Thiết và Trường THPT Ngô Quyền (ở đảo Phú Quý) sẽ gộp vào điểm thi Trường THPT chuyên Trần Hưng Đạo.

Về bảo mật đề thi và in sao đề thi, ông Phan Đoàn Thái cho biết sẽ có công an tỉnh giám sát ở tất cả các công đoạn 24/24 giờ. Công an tỉnh sẽ phối hợp với sở thành lập ban vận chuyển đề thi về các điểm thi, sau đó điểm thi trưởng và công an địa phương sẽ vận chuyển đề xuống phòng thi.

Riêng tại điểm thi, năm nay sẽ có Điểm phó điểm thi và cán bộ công an ngủ lại phòng hội đồng thi. Nếu điểm phó điểm thi là nữ thì sẽ cử thư ký hội đồng cùng công an ở lại giữ đề thi.

Việc niêm phong đề thi, bài thi năm nay cũng đặc biệt. Giấy niêm phong không được dùng keo dán như mọi năm, mà niêm phong bằng giấy buy-lia (cực mỏng, dễ rách), bên ngoài còn có dán băng keo trong.

Hiện nay Bình Thuận đã chi hơn 400 triệu đồng lắp đặt camera an ninh ở tất cả 26 điểm thi. Ngoài 3 môn thi bắt buộc là văn, toán và ngoại ngữ, có tới 65% thí sinh Bình Thuận chọn môn thi tự chọn là các môn khoa học xã hội, số còn lại chọn môn thi khoa học tự nhiên (có 69 em chọn thi cả các môn tự nhiên và xã hội).

Điểm cao bất thường phải chấm lại

Theo ông Phan Đoàn Thái, sở sẽ điều động hơn 100 giáo viên văn lớp 12 đi chấm thi tự luận môn văn. Năm nay “hễ điểm cao là phải chấm lại”. Theo giám đốc Sở GD-ĐT Bình Thuận, “điểm cao” được định nghĩa là điểm cao hơn bất thường so với bình quân số điểm thấp. “Ví dụ bình quân điểm môn văn chỉ 5-6 điểm thì điểm 8 là điểm cao bất thường, điểm trung bình chỉ 6-7 thì điểm 9 là điểm cao bất thường. Những trường hợp này phải có tổ chấm lại, trong trường hợp tổ chấm lại vẫn không thống nhất kết quả thì phải chấm tập thể bài thi đó”, ông Thái nêu.

Ông Phan Đoàn Thái cho biết có hơn 200 em học sinh của Trường THPT Ngô Quyền (đảo Phú Quý) sẽ được đưa vào đất liền Phan Thiết trước khi kỳ thi diễn ra 5 ngày. Các em sẽ được lo ăn, ở tại ký túc xá của Trường THPT chuyên Trần Hưng Đạo. Những thí sinh có hoàn cảnh khó khăn sẽ được Hội khuyến học và UBND huyện hỗ trợ tiền ăn ở khi đi thi. Toàn bộ thí sinh sẽ được giảm 50% tiền vé tàu tuyến đảo Phú Quý - Phan Thiết.