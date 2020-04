Bộ GD-ĐT có các 'kịch bản' đề thi theo diễn biến dịch Covid-19

Đề tham khảo môn tiếng Anh không dễ hơn so với năm trước Theo cô Am Thùy Linh (GV tiếng Anh Trường THPT Lương Thế Vinh, Hà Nội), nhìn chung đề tham khảo môn tiếng Anh có cấu trúc và hình thức quen thuộc, có chất lượng tốt. Đề có tính phân loại khi có 10 câu hỏi khó để phân loại ở mức độ cao và 40 câu còn lại ở mức độ từ dễ đến khó. Chủ đề yêu cầu chủ yếu trong sách giáo khoa theo chương trình ngoại ngữ 10 năm. Đề tham khảo bao trùm tốt các chủ đề ngữ pháp và từ vựng, HS vẫn cần dành thời gian ôn tập thật tập trung mới có kết quả như mong muốn vì đề thi không dễ hơn đáng kể so với đề của các năm trước.