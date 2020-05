BVU - nơi giảng viên không đơn độc trong cuộc chiến với dịch Covid-19

Tuy nhiên họ không đơn độc trong cuộc chiến này mà có sự chung tay hỗ trợ của các giảng viên quốc tế.

PGS-TS Oksana Bratanich (cô Oksana), Phó trưởng khoa Ngoại ngữ và Khoa học xã hội BVU chia sẻ: “Dịch bệnh Covid-19 và những ngày nghỉ dịch do cách ly toàn xã hội đã trở thành một trải nghiệm thực sự cho người nước ngoài tại Việt Nam. Lúc đầu, tôi vô cùng lo lắng khi không nắm được các thông tin về dịch bệnh nhưng nhờ những đồng nghiệp tại BVU tôi đã hoàn toàn yên tâm. Khi cách ly toàn xã hội, hầu hết giáo viên người nước ngoài bị mất việc làm dẫn đến những khó khăn về tiền bạc, việc hỗ trợ visa và cơ hội trở về nhà… thế nhưng tôi thực sự may mắn khi ở BVU. Tôi cảm thấy an tâm hơn vì tôi có cơ hội tiếp tục làm việc, được trả lương, có bảo hiểm y tế và có sự hỗ trợ từ các đồng nghiệp. Tôi đã có cơ hội giảng dạy trực tuyến đối với sinh viên ngành Ngôn ngữ Anh và các chuyên ngành khác. Tôi muốn cảm ơn các đồng nghiệp đã kiên nhẫn giúp tôi học các chương trình máy tính mới và hỗ trợ kỹ thuật”.

Đến với BVU ngay sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, thạc sĩ Yang Chuan Yu (thầy Yang), giảng viên Ngôn ngữ Trung Quốc đến từ Đại học Văn Tảo (Đài Loan) đã sẵn sàng để lên lớp với sinh viên BVU. Tuy nhiên, chỉ sau một tuần đến Vũng Tàu, dịch bệnh Covid-19 bùng phát tại Việt Nam khiến các trường đại học phải đóng cửa, thầy Yang đã có những ngày làm việc thật khó quên. “Tôi đã được các đồng nghiệp và sinh viên tại BVU hỗ trợ rất nhiều trong những ngày nghỉ học do dịch Covid-19. Chính vì vậy, ngay khi nhà trường triển khai dạy học Elearning, tôi đã được hướng dẫn chuẩn bị bài giảng trên Elearning, giới thiệu với các bạn sinh viên qua Microsoft Teams. Điều này thực sự là một trải nghiệm rất mới, vì tôi chưa từng dạy học qua internet khi chưa gặp sinh viên trên giảng đường. Tôi phụ trách môn Nghe và Nói nên việc dạy Elearning khá khó khăn, tuy nhiên, nhờ sự hỗ trợ của cô Lê Hoài Trâm (Khoa Ngoại ngữ và Khoa học xã hội), tôi đã làm quen và thực hiện việc dạy học khá thuận lợi. Các tiết học của tôi được sinh viên nhiệt tình hưởng ứng. Nhờ thời gian học trực tuyến nên khi hết dịch quay trở lại trường học, tôi và các bạn sinh viên đã trở nên thân thiết hơn. Chúng tôi đã có những giờ học rất vui và bổ ích”, thầy Yang chia sẻ.

Thạc sĩ Yang Chuan Yu, chuyên ngành Ngôn ngữ Trung Quốc BVU

Chia sẻ về những ngày trong giai đoạn nghỉ dịch Covid-19, thạc sĩ Kim Chi Yo (thầy Kim), giảng viên chuyên ngành Ngôn ngữ Hàn Quốc, khoa Ngoại ngữ và Khoa học xã hội Trường đại học Bà Rịa - Vũng Tàu chia sẻ, đây thực sự là những ngày đáng nhớ của tôi. “Khi dịch Covid-19 bùng phát, lệnh cách ly toàn xã hội khiến cuộc sống của tôi bị đảo lộn. Tôi không tự nấu ăn nên mỗi bữa đều phải ra quán ăn. Tuy nhiên, trong thời điểm cách ly, các quán ăn gần trường đều nghỉ. Mỗi ngày, sau thời gian dạy học Eleanring, tôi đều đi bộ ra siêu thị Lotteria (do không có taxi) để ăn trưa và ăn tối. Rất may là sau cách ly, tôi được các đồng nghiệp trong khoa và sinh viên của mình hỗ trợ rất nhiều”, thầy Kim nói.

ThS Kim Chi Yo trong giờ giảng tại Phòng Văn hóa Hàn Quốc

Đối với ThS Sasamura Haruka, chuyên gia phái cử của Japan Foundation (Quỹ Giao lưu quốc tế Nhật Bản tại Việt Nam) hiện đang giảng dạy chuyên ngành Ngôn ngữ Nhật Bản tại BVU, những ngày dịch bệnh Covid-19, dù rất lo lắng cho gia đình và bạn bè ở Nhật Bản nhưng cô vẫn chọn ở lại Việt Nam và giảng dạy Elearning cho sinh viên BVU. Cô Sasamura chia sẻ, tôi thường xuyên được các đồng nghiệp tại BVU cập nhật thông tin về tình hình dịch bệnh ở Việt Nam và ở Vũng Tàu. Những thông tin đó đã giúp gia đình tôi ở Nhật Bản yên tâm về sự an toàn của tôi tại BVU. Tôi cũng đã được Nhà trường quan tâm trong việc chăm sóc sức khỏe bản thân trong thời gian dịch bệnh. Tôi được cung cấp dung dịch sát khuẩn, khẩu trang…

ThS Sasamura Haruka, chuyên ngành Ngôn ngữ Nhật Bản soạn giáo án dạy Elearning

Hiện nay, BVU đang đào tạo 55 ngành và chuyên ngành về các lĩnh vực Cơ khí, Điện, Điện tử, Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng, Ngoại ngữ, Quản trị kinh doanh, Du lịch, Công nghệ thông tin và Công nghệ hóa - thực phẩm… Trong đó, đối với các ngành Ngoại ngữ, Đông phương học hằng năm thu hút rất đông sinh viên bởi BVU có truyền thống về chất lượng đào tạo trình độ cao và đặc biệt có 100% giáo viên bản ngữ đứng lớp với các ngành ngôn ngữ Anh, chuyên ngôn ngữ Nhật Bản, ngôn ngữ Hàn Quốc, ngôn ngữ Trung Quốc… Ở họ không chỉ có kinh nghiệm giảng dạy mà còn có sự thân thiện và đầy tinh thần trách nhiệm. Nhờ họ mà BVU chính là nơi giảng viên Việt Nam không đơn độc trong cuộc chiến với dịch Covid-19.