Cà Mau: Sắp xếp lại trường lớp, giáo viên là chủ trương chung

Tại buổi họp báo, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Nguyễn Tiến Hải, cho biết việc sắp xếp lại trường, lớp học và giáo viên là chủ trương chung của Tỉnh ủy, UBND tỉnh. “Đây là chủ trương lớn, không của riêng ai. Chủ trương này không phải là loại bỏ giáo viên biên chế hay hợp đồng mà để đảm bảo tính hợp lý. Sau khi rà soát để báo cáo Trung ương, nếu thiếu thì xin thêm, còn thừa thì cũng phải có cách sắp xếp phù hợp chứ không phải cắt cái rụp đưa người ta ra ngoài", ông Hải khẳng định.

Theo Sở GD-ĐT tỉnh Cà Mau, qua rà soát, năm học 2018 - 2019, đối với khối trường trực thuộc Sở có 1.942 biên chế được giao, biên chế hiện có là 1.856, biên chế được giao chưa tuyển dụng 86, hợp đồng lao động hiện có 264 người. Riêng đối với bậc học từ mầm non đến THCS do các địa phương quản lý, đang thừa hơn 670 giáo viên so với biên chế được giao.

Đối với giáo viên hợp đồng, ông Nguyễn Minh Luân, Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Cà Mau, cho biết: Quá trình sắp xếp cần quan tâm, ưu tiên những trường hợp hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, có thành tích đóng góp trong quá trình giảng dạy, có thâm niên công tác trong ngành giáo dục, có trình độ chuyên môn đạt chuẩn, trên chuẩn, có hoàn cảnh gia đình khó khăn (cả hai vợ chồng là giáo viên hợp đồng, nếu thuộc trường hợp dôi dư cần ưu tiên khi xét).

ẢNH: GIA BÁCH Ông Nguyễn Minh Luân, Giám đốc Sở GD-ĐT Cà Mau, thông tin đến cuộc họp những con số về trường lớp sau khi rà soát giáo viên

Ông Luân cũng kiến nghị UBND tỉnh cho chủ trương hợp đồng lao động năm học 2018 - 2019 đối với các trường trực thuộc Sở với số lượng 390 người. Cụ thể, xin được tiếp tục duy trì hợp đồng với 264 người, xin được hợp đồng mới 126 người.

Ông Nguyễn Tiến Hải cho biết: Sau khi rà soát sắp xếp trường lớp xong sẽ tính tới số giáo viên. Giáo viên thừa ở đâu, thừa như thế nào, thừa cấp nào, môn nào phải xác định cụ thể. Bên cạnh đó phải phân loại ai đạt chuẩn, trên chuẩn, dưới chuẩn rồi xếp theo thứ tự ưu tiên để làm cơ sở điều chuyển phù hợp.

“Những người không đạt yêu cầu thì phải cắt hợp đồng. Ngay cả giáo viên trong diện biên chế cũng phải xem xét, sắp xếp lại phù hợp”, ông Nguyễn Tiến Hải nhấn mạnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau cũng giao cho Chủ tịch UBND các huyện, TP.Cà Mau báo cáo kết quả sắp xếp trường, lớp, giáo viên và phương án sắp xếp cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên của đơn vị mình, gửi về Sở GD-ĐT Cà Mau trước ngày 24.8. Sở sẽ tổng hơp, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 29.8.

Trước đó, ngày 1.8, tỉnh Cà Mau tổ chức họp báo thông tin về tiến độ rà soát, sắp xếp trường, lớp học và giáo viên trên địa bàn. Đồng thời, thông tin lại vụ cắt hợp đồng hơn 1.400 giáo viên từ ngày 1.9. Ông Nguyễn Đức Thánh, Chánh văn phòng, kiêm người phát ngôn của UBND tỉnh Cà Mau, thông tin: “Rà soát trong 1.405 giáo viên, nếu thầy cô nào đạt chuẩn, chất lượng dạy tốt thì mình tiếp tục hợp đồng, sau đó tổ chức thi tuyển viên chức. Số giáo viên này không phải bị cắt hợp đồng đồng loạt từ 1.9, mà mình có động thái thông báo cho các thầy cô biết, một mặt thông báo và một mặt rà soát. Nếu có trường hợp không đảm bảo thì đến khi cắt hợp đồng vẫn đủ điều kiện để cắt”.