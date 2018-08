Các trường ở Hà Nội cho học sinh nghỉ học phòng bão số 4

Văn bản do Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội Chử Xuân Dũng ký, cho biết để phòng, chống bão số 4 và đảm bảo tuyệt đối an toàn cho cán bộ, giáo viên và học sinh các nhà trường, Sở GD-ĐT yêu cầu thủ trưởng các đơn vị trực thuộc thường xuyên theo dõi, đảm bảo thông tin kịp thời, đầy đủ diễn biến của bão số 4. Chủ động thực hiện các biện pháp phòng tránh thiệt hại do mưa bão có thể gây ra.