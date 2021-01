Các trường phải làm gì để tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ an toàn?

Không để học sinh tự di chuyển đến địa điểm tổ chức ngoại khóa

Ngày 22.1, Sở GD-ĐT TP.HCM đã có văn bản gửi phòng giáo dục 24 quận, huyện, hiệu trưởng các trường THPT, trung cấp, cao đẳng trực thuộc, giám đốc trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên và thủ trưởng các đơn vị trực thuộc về chấn chỉnh tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa cho học sinh, sinh viên.

Theo đó, căn cứ tình hình thực tế tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa của các cơ sở giáo dục hiện nay, Sở GD-ĐT TP.HCM đề nghị các trường quán triệt nghiêm túc quy định quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa đến hội đồng sư phạm nhà trường, đặc biệt là cá nhân, tổ chức có liên quan đến việc tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa tại đơn vị.

Cụ thể, Sở lưu ý việc tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa có thu phí phải dựa trên nguyên tắc thu đủ bù chi và được sự đồng thuận của cha mẹ học sinh, được người học tham gia trên tinh thần tự nguyện. Nhà trường chỉ tiếp nhận các trường hợp đăng ký tham gia hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa là học sinh, sinh viên đang học tại trường.

Ngoài ra, nhà trường phải có phương án phối hợp với cha mẹ học sinh quản lý những học sinh không tham gia hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa do nhà trường tổ chức. Không để học sinh tự di chuyển đến địa điểm nhà trường tổ chức ngoại khóa hoặc địa điểm khác bằng phương tiện cá nhân, phương tiện công cộng trong điều kiện không có người thân, thầy cô quản lý.

Xây dựng các phương án an toàn

Về việc chấn chỉnh tổ chức các hoạt động ngoài giờ chính khóa, ông Dương Trí Dũng, Phó giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM, nhấn mạnh Sở giao trách nhiệm cho hiệu trưởng khi tổ chức các hoạt động ngoài giờ chính khóa, phải đặt tiêu chí đảm bảo an toàn tuyệt đối cho giáo viên, nhân viên và học sinh, sinh viên là nội dung trọng tâm, hàng đầu khi xây dựng chương trình. Thực hiện rà soát kỹ các phương án đảm bảo an toàn cho học sinh, sinh viên, khuyến khích các đơn vị tổ chức tiền trạm địa điểm tổ chức trước khi xây dựng các phương án an toàn cho học sinh, sinh viên.

Để thực hiện, lãnh đạo nhà trường phải trực tiếp làm việc với đơn vị phối hợp về chương trình, nội dung, địa điểm, khoảng cách di chuyển và thời gian tổ chức phù hợp lứa tuổi học sinh, sinh viên, lưu ý các hoạt động phải thật sự đảm bảo an toàn cho học sinh. Trước khi thực hiện ký kết hợp đồng với đơn vị phối hợp, thủ trưởng đơn vị giao kế toán trực tiếp tham mưu các nội dung hợp đồng theo đúng các quy định của pháp luật, đảm bảo thực hiện đầy đủ các điều khoản trong hợp đồng.

Đồng thời trước mỗi hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa, nhà trường quán triệt cho đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia công tác tổ chức về tinh thần trách nhiệm, kiến thức, kỹ năng có liên quan và phân công trách nhiệm cụ thể trong công tác quản lý học sinh, sinh viên tham gia.