Chỉ 2/3 học sinh Vĩnh Phúc được 'có mặt cùng lúc' tại trường

Sở GD-ĐT tỉnh Vĩnh Phúc thông báo, từ ngày 4.5 tới, học sinh trên địa bàn tỉnh đi học trở lại sau đợt nghỉ phòng, chống dịch Covid-19

Với bậc học mầm non, các trường tổ chức nuôi dạy học sinh như bình thường (học cả ngày, được ăn bán trú).

Với trường phổ thông và giáo dục thường xuyên, học sinh chỉ học 1 buổi, theo lịch học đã được quy định, nhằm đảm bảo mỗi buổi học không quá 2/3 số học sinh có mặt tại trường.

Cụ thể, với cấp tiểu học, học sinh khối 1, 2, 3 học buổi sáng; học sinh khối 4, 5 học buổi chiều. Cấp THCS, học sinh khối 6, 7 học buổi sáng; học sinh khối 8, 9 học buổi chiều. Cấp THPT, học sinh khối 10, 11 học buổi sáng; học sinh khối 12 học buổi chiều.

Đối với khối giáo dục thường xuyên, các đơn vị sắp xếp đảm bảo mỗi buổi học không quá 2/3 số học sinh học tại trường.

Sở GD-ĐT cũng yêu cầu các trường thông báo tới học sinh khi đến trường phải đeo khẩu trang, đo thân nhiệt từ nhà. Những học sinh, cán bộ, giáo viên, nhân viên đang trong thời gian cách ly hoặc có biểu hiện ho, sốt, khó thở không được đến trường.

Đảm bảo khoảng cách giữa các học sinh

Mỗi trường học thành lập 1 tổ y tế gồm từ 2 - 3 cán bộ thường trực tại trường học để theo dõi sức khỏe , đo thân nhiệt hàng ngày cho học sinh, giáo viên, nhân viên; phun thuốc khử trùng toàn bộ trường học, vệ sinh sạch sẽ trường lớp, chuẩn bị nước rửa tay, xà phòng, khu vực rửa tay và hoàn thành trước ngày 2.5.

Các lớp học bố trí chỗ ngồi giữa 2 học sinh đảm bảo khoảng cách ngành y tế đã hướng dẫn, theo dõi, thường xuyên nhắc nhở việc đảm bảo giãn cách, tự phòng dịch theo quy định.

Có biện pháp hiệu quả để nắm bắt sĩ số, duy trì, ổn định nền nếp dạy và học ngay khi học sinh trở lại trường, quản lý sức khỏe học sinh, kịp thời phát hiện các trường hợp không bình thường về sức khỏe để xử lý theo quy trình phòng, chống dịch bệnh.

Kết thúc mỗi buổi học, thực hiện vệ sinh, tẩy trùng trường, lớp theo quy định, bổ sung các vật dụng y tế, sát khuẩn cần thiết cho buổi học tiếp theo.

Các trường tăng cường các biện pháp đảm bảo an ninh trật tự, an toàn trường học, kiểm soát chặt chẽ người ra, vào khuôn viên nhà trường, duy trì đảm bảo mô hình cổng trường trật tự, an toàn giao thông; đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, bố trí phương án tổ chức ăn hợp lý, giảm thiểu tối đa ăn tập trung đông người ở các trường mầm non và trường nội trú.