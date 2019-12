C.T Group trao học bổng 330 triệu đồng và vinh danh sinh viên thủ khoa 2019

C.T Group đã kết hợp cùng Trung tâm hỗ trợ học sinh, sinh viên TP.HCM tổ chức lễ vinh danh và trao các suất học bổng tổng giá trị 330 triệu đồng cho các sinh viên thủ khoa năm 2019 tại trường đại học, học viện và cao đẳng trên địa bàn TP.HCM. Chương trình nhằm vinh danh 66 sinh viên có thành tích học tập, nghiên cứu và hoạt động xã hội xuất sắc, trong đó bao gồm 40 thủ khoa trúng tuyển đầu vào và 26 thủ khoa tốt nghiệp.

Tham quan và cảm nhận môi trường làm việc thực tế của C.T Group

Bắt đầu buổi lễ vinh danh, các sinh viên đã được ông Trần Kim Chung - Chủ tịch Tập đoàn C.T Group - truyền ngọn lửa khát vọng qua những bài học cuộc sống và kinh nghiệm quý giá của bản thân. Ông cũng khẳng định ngoài mục tiêu tuyên dương các thủ khoa và lan tỏa tinh thần hiếu học trong xã hội, C.T Group có mong muốn tạo điều kiện để sinh viên sớm tiếp cận môi trường doanh nghiệp. Với lợi thế là tập đoàn kinh tế đa ngành hàng đầu Việt Nam, C.T Group luôn rộng cửa đón nhận các sinh viên có thành tích học tập tốt và hoạt động xã hội vào thực tập hoặc làm việc tại nhiều vị trí khác nhau

Cũng ngay tại buổi lễ, các thủ khoa đã giao lưu, chia sẻ với các anh chị quản lý trẻ đi trước, về việc học tập và thực hành những kỹ năng cần thiết trước khi tốt nghiệp. Những tài năng trẻ còn được tạo điều kiện trải nghiệm môi trường làm việc hiện đại theo chuẩn quốc tế tại C.T Group bằng chuyến tham quan tất cả các phòng ban, tìm hiểu công việc thực tế cũng như môi trường làm việc đáng mơ ước của tập đoàn.

C.T Group - bệ phóng của nhân tài

Với chính sách phúc lợi tốt dành cho cán bộ nhân viên, C.T Group đang được đánh giá là một trong những thương hiệu tuyển dụng hàng đầu Việt Nam. Chính sách lương của tập đoàn cao hơn 10% so với mặt bằng chung và năm sau luôn cao hơn năm trước. Trụ sở tập đoàn được đặt tại Leman Office - 117 Nguyễn Đình Chiểu Q.3 - nơi mà không gian làm việc được thiết kế hiện đại theo không gian mở, thoáng đãng, đón ánh sáng tự nhiên. Tại tâm xanh quận 3 - khu vực được tạp chí Time Out của Anh vinh danh Top 20 khu phố đẹp hàng đầu thế giới, C.T Group đã và đang áp dụng mô hình Co-working Space để tạo ra một không gian làm việc mở, chia sẻ, minh bạch và rất linh động. Không gian mở và được thiết kế theo phong cách "go green" thịnh hành theo xu hướng thế giới giúp cho văn phòng tập đoàn tràn đầy sức sống và sự chuyên nghiệp.

Bà Nguyễn Thị Ngọc Liên - Phó tổng giám đốc Tập đoàn C.T Group đang trao học bổng cho các sinh viên thủ khoa

Đối với cán bộ nhân viên tại trụ sở, chế độ giờ làm việc linh hoạt cho phép nhân viên chọn khung giờ làm việc từ 8 giờ hay 9 giờ sáng, và cấp quản lý được thiết kế giờ làm riêng đến những chính sách phúc lợi đặc biệt khác như ESOP (Employee Stock Ownership Plan) giúp toàn thể nhân viên có thể trở thành chủ của chính nơi mình đang làm việc bằng hình thức sở hữu cổ phiếu, hay chương trình "Family Manager" - một chương trình phúc lợi chăm sóc toàn diện để mọi thành viên trong gia đình của nhân viên làm việc tại tập đoàn giúp họ giải phóng khỏi gánh nặng của cuộc sống thường nhật và toàn tâm phát triển sự nghiệp. Family Manager mang đến niềm hãnh diện cho nhân viên đối với gia đình khi họ làm việc trong một tập đoàn đầu tiên tại Việt Nam xây dựng chương trình này một cách bài bản. Liên tục trong nhiều năm liền, C.T Group đều nằm trong top những doanh nghiệp Bất động sản có mức thưởng tết cao như: Căn hộ, ô tô phiên bản mới nhất, phiếu an sinh mua nhà, voucher mua sắm, kỳ nghỉ mát…

Là tập đoàn đa ngành dẫn đầu với mô hình phát triển đô thị toàn diện, C.T Group mang trong mình sứ mệnh cao cả là đóng góp hết sức vào việc xây dựng một Việt Nam ngày càng tươi đẹp. Đối với CBNV Tập đoàn, trong chiến lược phát triển bền vững, Lãnh đạo C.T Group đặc biệt hướng đến việc giúp mỗi người trở thành người chủ thật sự của Tập đoàn. Chiến lược phát triển giàu tính nhân văn này được áp dụng ngay từ những ngày đầu thành lập, cũng chính là lời cam kết mạnh mẽ của C.T Group hướng đến kế hoạch 100 năm – luôn đi cùng với phát triển của đất nước.