4 giải pháp du học thời ‘Bình thường mới’

Để tìm hiểu thêm về các lựa chọn du học phù hợp với tình hình hiện tại, các phụ huynh và HSSV có thể tham gia Triển lãm Trực tuyến Trải nghiệm Giáo dục New Zealand trong thời gian từ 9:00 đến 11:30 ngày Chủ nhật, ngày 18.10.2020. Sự kiện do Cơ quan Giáo dục New Zealand (ENZ) tổ chức, là cơ hội trò chuyện trực tuyến cùng đại diện gần 50 trường Trung học, Đại học của New Zealand, tìm hiểu về các chương trình học liên kết, cũng như những cơ hội học bổng hấp dẫn. Các du học sinh Việt Nam đã và đang học ở New Zealand đến giao lưu và chia sẻ những câu chuyện đầy cảm hứng về hành trình học tập ở xứ sở Kiwi. Đăng ký miễn phí tại đây: http://bit.ly/NZEduShowcase