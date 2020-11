Elsa Speak và khát vọng giúp người Việt tốt hơn mỗi ngày: Giáo dục là nền tảng

Cô gái 8x với ước mơ về giáo dục

Lớn lên trong một gia đình có ba mẹ luôn tin tưởng vào giá trị của giáo dục và cách giáo dục có thể thay đổi cuộc sống của mỗi người cũng như những người xung quanh, Văn Đinh Hồng Vũ - nhà sáng lập và CEO của ứng dụng ELSA Speak - đã được ảnh hưởng bởi tư duy đó. Khi đang theo học MBA tại Stanford, bị choáng ngợp bởi hệ thống giáo dục tiên tiến của họ và chính mình cũng đang thay đổi cuộc đời mình, chị nhận thấy được bản thân mình đã may mắn thế nào để theo đuổi được nền giáo dục tầm cỡ thế giới đó, thực sự hy vọng có thể mang một phần nào đó của hệ thống này về cho người Việt Nam.

“Tôi nhận thấy chính cơ hội được thụ hưởng nền giáo dục đẳng cấp tại Stanford đã thay đổi cuộc sống của bản thân và ước mơ đưa một phần hệ thống giáo dục tiên tiến trở về quê hương được đánh thức”, Vũ bộc bạch.

Công ty công nghệ với sứ mệnh giáo dục lớn lao

ELSA được tạo ra với kỳ vọng trở thành công cụ luyện tập phát âm tốt nhất và dễ sử dụng nhất cho hơn

1,5 tỉ người học ngôn ngữ trên toàn cầu, giúp họ nói tiếng Anh trôi chảy và tự tin hơn để nắm bắt cơ hội trong công việc và cuộc sống. Từ lúc thành lập đến nay, trọng tâm phát triển của ELSA vẫn luôn luôn đặt vào giáo dục.

Vũ chia sẻ, trong giai đoạn Covid-19 bùng phát, công ty đã phải rất nhạy bén thay đổi chiến lược ngắn hạn tùy vào thị trường và có các cách ứng phó tùy thời điểm. Độ kiên cường của các bạn trong đội ngũ luôn là điều chị tự hào nhất, trong giai đoạn khó khăn mọi người vẫn rất lạc quan và làm việc chăm chỉ, có thể cho ra nhiều ý tưởng sáng tạo.

Do đó, bên cạnh việc đầu tư vào ứng dụng, ELSA cũng đã xây dựng và giới thiệu các dự án giáo dục kiến tạo giá trị cộng đồng. Điển hình như chiến dịch đồng hành cùng các thầy cô vào năm 2018 với tên gọi “Thầy cô Việt dạy tiếng Anh hay”, hay tháng 3.2020 vừa qua là chương trình tài trợ 100% học phí gói học ELSA PRO thời hạn 3 tháng cho toàn dân Việt Nam trong thời điểm Covid-19, tiếp thêm niềm tin cho mọi người an tâm chống dịch. Văn Đinh Hồng Vũ còn là đồng sáng lập của quỹ học bổng Vietseeds tiếp sức cho các em sinh viên, và bản thân chị cũng đã phát động chương trình gây quỹ H.A.T (Help A Teacher) để giúp đỡ các thầy cô giáo gặp khó khăn trong mùa dịch.

Nỗ lực không ngừng để giúp người Việt tốt hơn mỗi ngày

Con người, ai cũng mong muốn có thể trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình. Dường như phiên bản hoàn hảo nhất không tồn tại, mà sự cải tiến, đổi mới và phát triển liên tục mới chính là hơi thở của cuộc sống ngày nay.

Đó cũng là tư duy và niềm tin mà ELSA hy vọng có thể truyền tải đến tất cả mọi người. Dễ nhận thấy rằng, chúng ta thường có động lực học tập nhiều hơn khi ở trong môi trường lớp học, có sự đốc thúc của thầy cô, bạn bè và những yếu tố khách quan khác. Sẽ thế nào khi chúng ta loại bỏ hết các yếu tố ngoại vi đó, và đặt bản thân vào môi trường chủ quan nhất, không còn ai bên cạnh khích lệ nhắc nhở? Câu trả lời không gì khác ngoài khả năng tự học, tinh thần cầu tiến để có thể TỐT-HƠN-MỖI-NGÀY.

Học tiếng Anh, đặc biệt là học cùng một ứng dụng như ELSA Speak, sẽ luôn cần người học phải tự mình nỗ lực. Bởi lẽ, không giống như các phương pháp đào tạo truyền thống có thầy cô, bạn bè, lớp học, ELSA Speak cần người học phải chủ động học tập, không cần ai đốc thúc, để có thể tiến bộ mỗi ngày. Quan trọng nhất chính là tinh thần cầu tiến, tự mình mong muốn tốt hơn mình ngày hôm qua. “ELSA Speak có thể chưa phải là công cụ tốt nhất và duy nhất cho việc luyện giao tiếp tiếng Anh. Nhưng đó là công cụ phù hợp nhất bổ sung cho hành trang cải thiện ngôn ngữ của từng cá nhân. Chỉ cần bạn cố gắng, người thầy - người bạn - người đồng hành bằng trí tuệ nhân tạo này sẽ luôn sát cánh cùng bạn. Hôm nay 10 phút, ngày mai 15 phút, đã là một nỗ lực đáng giá. Và thành quả sẽ đến sau một quá trình rèn luyện không ngừng”, Văn Đinh Hồng Vũ trải lòng.

Với sự tăng trưởng nổi bật và triết lý giáo dục tốt đẹp, tin rằng ELSA sẽ tiếp tục mang đến những trải nghiệm tốt hơn cho người học, để tất cả mọi người đều sẽ phá vỡ được rào cản ngôn ngữ của mình. Và ELSA sẽ luôn đồng hành cùng người học trên hành trình phát triển bản thân. Dù bạn là ai, như thế nào, thì chúng ta đều có thể trở nên tốt hơn. Chỉ cần chúng ta cố gắng.