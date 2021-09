Hỗ trợ 50% học phí toàn khóa cho sinh viên có người thân là y, bác sĩ

Hỗ trợ để y bác sĩ yên tâm chống dịch

Ngày 13.9, ông Trần Minh Hậu - Giám đốc điều hành Trường ĐH Văn Hiến cho biết, với mong muốn được đồng hành tiếp sức cho các y bác sĩ có con em đang học tại trường không còn nỗi lo về học phí để yên tâm tham gia chống dịch Covid-19, nhà trường vừa công bố chương trình "Tiếp sức thầy thuốc".

Theo đó, đối với sinh viên có bố mẹ, anh chị em ruột làm trong ngành y dược, nhà trường sẽ hỗ trợ học phí như sau: sinh viên năm nhất và năm hai được hỗ trợ 50% học phí toàn khóa, sinh viên các khóa còn lại được hỗ trợ 30% học phí toàn khóa.

Ông Trần Minh Hậu cũng cho biết hiện nay trường áp dụng chính sách rất đặc biệt là miễn 100% học phí 2 học kỳ cho thí sinh F0 hoặc có người thân (ba, mẹ, anh, chị, em ruột), người nuôi dưỡng là F0. Để các thí sinh yên tâm học tập, tập thể cán bộ, giảng viên của trường sẽ bảo trợ 100% cho các sinh viên này. Thí sinh nhập học ngành nào sẽ được giảng viên ngành đó bảo trợ học phí. Ngoài ra, tất cả thí sinh nhập học năm 2021 được nhà trường hỗ trợ 50% học phí học kỳ 1.

Bên cạnh đó, đối với thí sinh, sinh viên có hoàn hoàn cảnh khó khăn, cha mẹ hoặc người nuôi dưỡng bị thất nghiệp, thí sinh, sinh viên trong khu phong tỏa, cách ly ở tại các địa phương đang áp dụng Chỉ thị 16, chưa có đủ điều kiện đóng học phí sẽ được Quỹ Trái tim Hùng Hậu hỗ trợ cho vay học phí lãi suất 0%. Trường ĐH Văn Hiến là một trong số ít những trường đại học có Quỹ bảo trợ cho sinh viên trong suốt khóa học.

Nhằm ghi nhận những nỗ lực, đồng thời thúc đẩy tinh thần học tập của thí sinh, trường còn tặng 40 smartphone cho tân sinh viên có điểm học bạ cao nhất trong mỗi đợt nhập học; Tặng 200 smartphone cho thí sinh trúng tuyển và nhập học sớm nhất bằng điểm thi tốt nghiệp THPT. Các thủ khoa trường, thủ khoa khoa, thủ khoa ngành được nhận học bổng toàn phần, bán phần.

Bên cạnh đó, nhằm tạo sự yên tâm và chủ động về tài chính cho phụ huynh, sinh viên, trường còn cam kết học phí không tăng trong toàn khóa học; Các dịch vụ sinh viên cũng sẽ được hỗ trợ miễn phí với gói "All in one" trị giá 10 triệu đồng.

Không để sinh viên khó khăn phải dừng lại vì học phí

Giải thích lý do vì sao năm nay nhà trường thông qua nhiều chính sách hỗ trợ sinh viên, ông Trần Minh Hậu cho biết tuy tình hình dịch kéo dài, kinh tế khó khăn, nhiều gia đình thất nghiệp nhưng vẫn cố gắng cho con nhập học. Chưa kể nhiều sinh viên cùng người thân đang là F0, phải chiến đấu với dịch bệnh trong mùa này. Quỹ Trái tim Hùng Hậu cùng nhà trường quyết tâm không để sinh viên khó khăn phải dở dang việc học. Tất cả cán bộ, giảng viên, công nhân viên trong trường đều chung tay, hợp lực để tất cả sinh viên có thể đến giảng đường.

Bên cạnh đó, Trường ĐH Văn Hiến cũng đã chuẩn bị đầy đủ mọi điều kiện tốt nhất về cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng đào tạo... để đón sinh viên. Sinh viên không chỉ được học tập trong môi trường năng động với cơ sở vật chất khang trang, không gian nội khu được trang bị các thiết bị hiện đại cùng nhiều phòng thực hành, mô phỏng theo từng chuyên ngành thuộc các lĩnh vực du lịch, công nghệ thông tin, tài chính, kế toán, truyền thông đa phương tiện… sẽ đáp ứng đầy đủ nhu cầu học tập và tham khảo tài liệu của sinh viên. Ngoài ra, sinh viên còn được chuyển đổi ngành học khác nếu ngành đã chọn không phù hợp với bản thân.

Mỗi thí sinh khi chọn ngành, chọn trường đều hướng đến đích cuối cùng chính là tìm kiếm được một công việc phù hợp với mức lương hấp dẫn. Trường ĐH Văn Hiến cũng là một trong số ít trường ĐH giới thiệu nơi thực tập và làm việc tại doanh nghiệp uy tín. Là trường ĐH thuộc doanh nghiệp với nhiều công ty hoạt động trong các lĩnh vực khác nhau, sinh viên Văn Hiến được tiếp cận với môi trường học tập năng động và thực tế ở nhiều lĩnh vực tại các công ty.

Hằng năm, Trường ĐH Văn Hiến cũng tổ chức 2 ngày hội việc làm với sự tham gia của hàng trăm doanh nghiệp. Vì vậy, sinh viên có thể chủ động tiếp cận nhiều vị trí công việc phù hợp sở thích và chuyên môn. Theo thống kê của nhà trường, 95% sinh viên của trường sau khi tốt nghiệp có việc làm đúng ngành học.