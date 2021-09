Lễ khai giảng đậm chất Toán - Khoa học của iSMART Online School

Mặc dù lễ khai giảng được tổ chức hoàn toàn trực tuyến, nhưng các em học sinh đều được tham gia nhiều hoạt động trải nghiệm, tương tác thú vị hấp dẫn, hiếm gặp ở các lễ khai giảng truyền thống. Đặc biệt chương trình còn có sự tham gia của sao nhí Chu Diệp Anh - diễn viên nhí được yêu thích trong phim Hướng dương ngược nắng, ca sĩ Trang Anh - Top 9 The Voice Kid.

iSMART Online School (IOS) là trường học trực tuyến lớn bậc nhất tại Việt Nam đào tạo chuyên sâu tiếng Anh thông qua môn Toán và Khoa học, với sự tham gia giảng dạy của đội ngũ giáo viên Việt Nam và giáo viên nước ngoài giàu kinh nghiệm. Nội dung chương trình tại IOS được xây dựng bám sát chương trình của Bộ Giáo dục - Đào tạo để bồi dưỡng, củng cố kiến thức và nâng cao năng lực tư duy ngôn ngữ cho học sinh.

Học sinh háo hức dự lễ khai giảng

Buổi lễ khai giảng được tổ chức trực tuyến với nhiều hoạt động hướng tới học sinh, thay vì các phần phát biểu nghi lễ thông thường. Ngoài những chia sẻ gần gũi và truyền cảm hứng của Chủ tịch Hội đồng chiến lược - cô Annabelle Vultee và thầy Hiệu trưởng Jack Souliere, toàn bộ học sinh được tham gia nghi lễ khai giảng bằng cách ghi tên lên các ngôi sao để bắt đầu hành trình khám phá thế giới Toán - Khoa học - Tiếng Anh chứa đựng vô vàn điều hấp dẫn và thú vị. Học sinh tham gia còn được giao lưu với các gương mặt nhí tài năng được yêu thích như: Cô bé hát và sáng tác rap Trang Anh (top 9 The Voice Kid), Nhóm nhảy Dream Dance Kids, Ảo thuật gia 9x Nam Nie, chương trình có sự dẫn dắt đầy duyên dáng của MC Chu Diệp Anh (diễn viên nhí trong phim Hướng dương ngược nắng). Ngay trong chương trình, Trang Anh đã ngẫu hứng sáng tác một đoạn nhạc rap về môn Toán và Khoa học và nhận được sự hưởng ứng nhiệt liệt từ các khán giả nhí.

Những tiết mục sôi nổi được các bạn học sinh yêu thích

Các hoạt động trong lễ khai giảng đều được xây dựng với mục tiêu hướng tới trải nghiệm của học sinh. Các bài phát biểu của ban lãnh đạo không dài hơn 3 phút và tập trung vào những chia sẻ cảm xúc của Ban giám hiệu. Phần lớn thời gian lễ khai giảng để dành cho các hoạt động sử dụng công nghệ để tương tác, cung cấp thông tin hữu ích trong năm học, học kiến thức mới từ tiết mục ảo thuật, gặp gỡ gương mặt được các bạn nhỏ yêu thích. Bởi vậy, mặc dù chương trình kéo dài gần 2 giờ nhưng vẫn nhận được sự theo dõi và hưởng ứng từ hàng trăm học sinh tiểu học.

Về lý do chọn chủ đề năm học 2021-2022 là "Dream Big, Little One", thầy Jacques Souliere - Hiệu trưởng iSMART Online School chia sẻ: "Thầy tin rằng các bạn học sinh ai cũng có những ước mơ của riêng mình, có thể nhỏ bé bình dị, cũng có thể rất bay bổng. iSMART Online School sẽ là cầu nối, trao cho các em phương tiện ngôn ngữ, kiến thức và kỹ năng để các em thỏa sức tìm tòi, khám phá, có được những kiến thức nền tảng vững chắc. Đây sẽ là khởi đầu để các em thực hiện ước mơ sau này”.

Cô Iris sẽ đồng hành cùng học sinh iSMART Online School

Cũng trong buổi lễ khai giảng, iSMART Online School ra mắt cô Phó hiệu trưởng ảo đầu tiên tại Việt Nam - cô Iris. Cô Iris sẽ đóng vai trò là người đồng hành, hỗ trợ học sinh và phụ huynh trong suốt quá trình học tập tại trường.

iSMART Online School (IOS) là trường trực tuyến đào tạo tiếng Anh thông qua Toán và Khoa học, là phiên bản trực tuyến của chương trình iSMART Class (Sản phẩm của iSMART Education) đang được giảng dạy tại hơn 400 trường học trên cả nước với hơn 100.000 học sinh đang theo học. Trước đây học sinh chỉ có thể học chương trình tiếng Anh qua Toán và Khoa học iSMART Class tại các trường đối tác của iSMART Education.

iSMART Online School đem lại sự lựa chọn linh hoạt cho học sinh trên toàn quốc. Học sinh có thể đăng ký tự do để tham gia học tại IOS với 2 hình thức: Lớp học tương tác trực tuyến (live-class) với giáo viên Việt Nam và giáo viên nước ngoài hoặc tự học với tài khoản. Với thời lượng 1 tuần 1-2 buổi học trực tuyến với giáo viên, học sinh có thể thu nhận kiến thức tiếng Anh qua các môn Toán - Khoa học, phát triển kỹ năng tự học nhờ hệ thống các bài giảng số sinh động và hấp dẫn, bổ trợ cho kiến thức học tại trường… Hiện nay IOS đang tuyển sinh học sinh từ lớp 1 - lớp 5 với mức học phí từ 900 nghìn - 2,7 triệu đồng cho 1 kỳ học (tương đương mức học phí từ 150 - 600 nghìn đồng/tháng cho cả 3 lĩnh vực: Tiếng Anh - Toán - Khoa học).