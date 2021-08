Liên tục đẩy mạnh hợp tác quốc tế trong chương trình đào tạo

Triển khai “Global Class - Lớp học toàn cầu” cùng các cuộc thi trực tuyến

Trong năm học 2020-2021, Tập đoàn Giáo dục IGC (IGC Group) đã phát huy tốt những kết nối học thuật quốc tế để triển khai 2 chương trình “Global Class - Lớp học toàn cầu” cùng các cuộc thi trực tuyến cho học sinh và đội ngũ nhân sự.

Chương trình hợp tác nâng cao năng lực tiếng Anh giữa IGC Group và Trinity College (ĐH Melbourne, Úc), hai bên đã triển khai “Live Lecture Series” (chuỗi bài giảng trực tuyến) vào tháng 10.2020 cho học sinh các trường thuộc Hệ thống trường phổ thông liên cấp IGC School. Đây là cơ hội để học sinh trải nghiệm môi trường học tập quốc tế từ một trong những học viện xuất sắc của thế giới. Ngoài ra, cuộc thi hùng biện tiếng Anh “IGC School - Trinity College Public Speaking Competition” vẫn được tổ chức thường niên, giúp học sinh IGC School trau dồi khả năng ngoại ngữ và có được cơ hội học tập - giao lưu quốc tế trong năm 2021.

Thông qua Cơ quan giáo dục New Zealand, IGC School cùng nhóm trường New Zealand đã triển khai chương trình “Global Competence Certificate - GCC New Zealand” (học bổng năng lực toàn cầu”) cùng cuộc thi “My day in Manawatu” từ tháng 12.2020 đến tháng 6.2021. Nhờ đó, học sinh và đội ngũ giáo viên IGC Group đã có cơ hội khám phá văn hóa - truyền thống của New Zealand, không ngừng nâng cao kiến thức, kỹ năng học thuật thông qua việc sử dụng tiếng Anh.

Các thành viên CLB MUN của Trường TH-THCS-THPT Thái Bình Dương (Đồng Nai)

Tạo cơ hội để học sinh vươn tầm thế giới

Những kết nối giá trị với ĐH Harvard (Mỹ), tổ chức The Duke of Edinburgh’s International Award (Anh),… đã tạo cơ hội và sự tự tin để học sinh IGC tham gia các chương trình nổi tiếng thế giới. Tiêu biểu như: “Model United Nations (MUN) - Mô hình hùng biện mô phỏng Đại hội đồng Liên Hợp Quốc”; chương trình thảo luận TED-Ed hỗ trợ giáo viên và học sinh thảo luận, hùng biện và khám phá các ý tưởng mới; The Duke of Edinburgh’s International Award - giải thưởng quốc tế về thành tựu lãnh đạo của thanh, thiếu niên; giúp học sinh trang bị kiến thức, văn hóa, thể chất, kỹ năng cũng như phát triển đam mê bản thân…

Từ các chương trình học tập chất lượng, học sinh IGC đã ghi dấu ấn nổi bật tại các cuộc thi trong nước và quốc tế, trong đó có 4 giải thưởng quan trọng trong cuộc thi MIYIO 2021 - "Các nhà phát minh trẻ quốc tế lần 9 năm 2021" do Bộ Giáo dục Malaysia tổ chức; giải Danh dự (Honorable Mention) tại Hội nghị mô phỏng Đại hội đồng Liên Hợp Quốc (IMUN); 1 giải bạc và 4 giải đồng chung cuộc tại Kỳ thi Toán quốc tế Hoa Kỳ AMO 2020; 1 giải đồng và 2 giải khuyến khích tại cuộc thi Sáng tạo khoa học quốc tế HKISO 2021 (HongKong International Science Olympiad),…

Năm học 2021-2022, IGC Group tiếp tục triển khai các nội dung hợp tác quốc tế

Tạo bệ phóng cho những công dân toàn cầu

Tiếp tục triển khai những nội dung đã ký hết hợp tác chiến lược với đối tác quốc tế, năm học 2021-2022, IGC Group sẽ tiếp tục duy trì các chương trình học tập tiêu biểu, đồng thời triển khai các chương trình giúp người học và GV-CBNV hình thành tư duy rộng mở, kiến thức chuyên môn, kỹ năng chuyên gia, thái độ chuẩn mực của công dân toàn cầu.

Theo đó, chương trình The Duke of Edinburgh’s International Awards (DofE) tiếp tục triển khai tại Trường TH-THCS-THPT IGC Tây Ninh (năm thứ hai) và Trường TH-THCS-THPT Thái Bình Dương (năm đầu tiên). Các hoạt động hợp tác sâu rộng giữa IGC Group và Cơ quan Giáo dục New Zealand sẽ được mở rộng trong việc nâng cao chất lượng học sinh và đào tạo giáo viên. Việc triển khai các trình đào tạo và hợp tác với Tập đoàn Công nghệ Microsoft sẽ được đẩy mạnh để “số hóa” việc học tập và giảng dạy ngày càng hiệu quả.

Đặc biệt, việc nâng cao hiệu quả học tập và làm việc của cộng đồng IGC, Tập đoàn này đã triển khai chương trình rèn luyện thói quen hiệu quả “Leader in Me” (bản quyền Franlink Covey - Mỹ) một cách bài bản thông qua sự hợp tác với FCE Việt Nam.

Bà Dương Thục Linh, Tổng giám đốc Tập đoàn Giáo dục IGC chia sẻ: “Cùng mục tiêu giáo dục M.K.S.A rõ nét, IGC Group còn tự hào về đội ngũ nhân sự yêu ngành, giỏi nghề và gắn kết với mục tiêu chung, đã và đang mang lại những điều tốt đẹp nhất cho học sinh - sinh viên. Đồng thời, trước những thử thách chung của đại dịch Covid toàn cầu, IGC Group tiếp tục nỗ lực, tìm kiếm và sử dụng hiệu quả các nguồn lực hợp tác, kết nối trong nước và quốc tế để đem lại một dịch vụ giáo dục uy tín, chất lượng cho cộng đồng”.