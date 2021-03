Những bài học thực tế tại KINDY CITY

“Điều khiến mình yêu thích nhất tại KINDY CITY chính là tính thực tế trong chương trình học. Mặc dù ngôi trường ở tại trung tâm Sài Gòn nhưng mình lại có cảm giác con có thể khám phá rất nhiều nơi bằng cách các cô dựng những mô hình như thật, tạo ra không gian học vô cùng thực tế giúp bé tự do tìm tòi, khám phá”, đó là ấn tượng của diễn viên Vân Trang về Hệ thống Trường Mầm non Quốc tế KINDY CITY sau một thời gian cho con gái Queenie theo học.

Diễn viên Vân Trang cùng con gái Queenie đang học tập tại KINDY CITY

Thật vậy, với khung Chương trình Creative Curriculum bản quyền từ Hoa Kỳ, mỗi năm KINDY CITY có 10 chủ đề học tập luôn được làm mới, tích hợp và có giá trị thực tế cao, như: Bread study, Seeds study, Trees study, Reuse - Reduce - Recycle study, Clothes study, Sand study, Tubes & Tunnels study, Roads study, Buildings study, Simple machines study... Có thể tháng này, trẻ được hóa thân thành người thợ làm bánh mì, tự tay khuấy bột, nướng bánh, tháng sau bé có thể thành thợ may tự tay thiết kế những bộ quần áo từ truyền thống như bà ba, áo dài đến váy, đầm, vest hiện đại. Bên cạnh đó, học sinh Thành phố Tuổi thơ còn được tự gieo hạt, trồng cây, tái chế bảo vệ môi trường. Ngoài phát triển kỹ năng toàn diện theo từng lứa tuổi, các bạn hiểu được công việc cực nhọc của cô chú lao công, trân trọng người trồng cây cho mình quả ngọt, nuôi dưỡng óc tò mò về các hình khối, kiến trúc hay vận hành động cơ đơn giản.

Chương trình vui học tại KINDY CITY được xây dựng từ thực tế

Một trong những điều nữa minh chứng cho sự trưởng thành của trẻ mầm non tại KINDY CITY qua từng chủ đề học tập mỗi tháng chính là lòng tự tin, tính độc lập, biết tổ chức qua các dự án nhỏ (Mini Project) mang tính cộng đồng cao như: Gom quần áo từ thiện, triển lãm sản phẩm tái chế vì môi trường, trồng cây phủ xanh sân trường, dựng nhà cho động vật. Với mỗi đề tài được đưa ra, trẻ phải thực hiện nhiều bước xuyên suốt một tháng học tập: Từ thảo luận chốt dự án, lên kế hoạch, chuẩn bị nguyên liệu, chia nhóm thực hiện và cuối cùng là khâu khó nhất: Tự tin thuyết trình sản phẩm, vượt qua sự “chất vấn” của các thầy cô. Vậy mà, các bạn không hề tỏ ra bối rối, ngược lại còn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ lan tỏa thông điệp đến những người xung quanh. Ý nghĩa hơn cả, hoạt động “Mini Project” còn giúp các em phát triển vượt bậc về nhận thức - bước trưởng thành đầy ý nghĩa từ bên trong.

Tương tác cùng thầy cô giáo nước ngoài giúp trẻ mạnh dạn, trưởng thành

Yếu tố quan trọng khác giúp KINDY CITIZENS mạnh dạn bước ra khỏi vỏ bọc, trưởng thành hòa nhập cùng bạn bè chính là quá trình tương tác học tiếng Anh cùng thầy cô giáo nước ngoài.

Tại hệ thống Hệ thống Trường Mầm non Quốc tế KINDY CITY, các thầy cô nước ngoài luôn ý thức họ không chỉ đơn thuần dạy cho trẻ từ vựng, âm vần mà còn truyền thụ cho các em cách cư xử phù hợp thông qua tiếng Anh. Ví như, sau những giờ học hay buổi đi thực tế chủ đề Grocery Study, bé không những nhận biết, phát âm bằng tiếng Anh các loại thực phẩm quen thuộc, mà còn biết nói “Sorry”, “Thank you” hay tự giác “Clean up”, “Line up” khi cần. Khi thấy bạn mang nhiều đồ, con sẵn lòng ngỏ ý giúp đỡ: “Can I help you?” Khi chơi, con không giành giật đồ của bạn vì biết được rằng: “Chia sẻ là quan tâm” - Sharing is caring!.

Trẻ ham học và biết cách học tại KINDY CITY

Nói vậy để thấy, giờ học tiếng Anh tại Hệ thống không chỉ mang lại lượng kiến thức lớn ngang bằng tiếng Việt trên cùng một chủ đề, mà còn giúp trẻ phát triển các kỹ năng nhận thức, khoa học, nghệ thuật, tình cảm xã hội và kỹ năng giao tiếp, tương tác thông qua các trò chơi được tổ chức bài bản. Từ đó, trẻ có được lòng tự tin, niềm hứng thú, động lực, biết cách học để tự bồi dưỡng, xây đắp lâu đài kiến thức ở bậc học cao hơn và suốt đời.