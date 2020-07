‘One On One English’ lọt Top 50 Công ty Công Nghệ - Giáo dục Đông Nam Á

Danh sách Top 9 Doanh nghiệp Công nghệ - Giáo dục đi đầu đào tạo tiếng Anh khu vực Đông Nam Á 2020

Ngày 19.6, HolonIQ đã công bố One On One English trong danh sách 50 doanh nghiệp có sức ảnh hưởng lớn tới nền giáo dục Đông Nam Á và trong top 9 doanh nghiệp đổi mới giảng dạy ngoại ngữ. Đây là một thành quả đáng tự hào của One On One trong 2 năm thành lập công ty với tâm huyết đem đến một sản phẩm chất lượng cao cấp cho ngành giáo dục tiếng Anh của Việt Nam. One On One English giải quyết các vấn đề nội tại của thị trường dạy học tiếng Anh ở Việt Nam bằng chính đặc thù sản phẩm của mình.

Mô hình dạy học 1 kèm 1

So với lớp học truyền thống - lượng học sinh từ 10-15 người/lớp, khi học 1 kèm 1, trẻ được giao tiếp với giáo viên nhiều hơn gấp 3-4 lần. Tốc độ giảng dạy của lớp học truyền thống đôi khi chêch lệch với trình độ của trẻ dẫn đến tình trạng trẻ không nắm được kiến thức và mất tự tin. Nhiều phụ huynh cũng đang loay hoay rằng mặc dù đã cho con đi học rất nhiều nơi nhưng không thấy được sự tiến bộ mà con lại càng sợ học. Vì thế 1 kèm 1 là phương pháp hiệu quả nhất cho những trẻ muốn học tiếng Anh từ gốc và muốn chú trọng về giao tiếp với người nước ngoài. Tại One On One English, giáo viên nắm rõ trình độ của trẻ để đưa ra phương pháp và tốc độ giảng dạy phù hợp nhất với từng trẻ.

Học trực tuyến 1 kèm 1 với One On One English

Học trực tuyến trên nền tảng LoOona

Khác với sự gò bó của lớp học truyền thống, trẻ hoàn toàn linh động về thời gian và địa điểm học ngay cả khi đi du lịch hoặc phụ huynh bận không đưa đi học được. Hơn nữa, mỗi khi ra đường ở Việt Nam, ai ai cũng phải đối mặt với 2 điều đó là thời tiết khắc nghiệt (nắng nóng gay gắt vào mùa hè, mưa gió bất thường vào mùa mưa) và khói bụi ô nhiễm do tắc đường gây ra. Vậy nên học trực tuyến với One On One English, trẻ có một môi trường học thoải mái, riêng tư tại nhà, tránh được ô nhiễm môi trường, mệt mỏi khi di chuyển làm ảnh hưởng đến khả năng tiếp thu của trẻ. Bên cạnh đó, phụ huynh tiết kiệm được trên dưới 1 giờ đồng hồ và công sức khi phải đưa đón con đi học.

Ngoài kia bão táp mưa sa, Bôn ba mệt quá về nhà cùng One On One English

100 % giáo viên bản ngữ Bắc Mỹ

Đội ngũ giáo viên của One ON One Eglish là 100% giáo viên bản ngữ Bắc Mỹ (giáo viên Mỹ hoặc Canada) có bằng cấp quốc tế TEFL/TESOL/CELTA nên trẻ được rèn luyện phát âm trong môi trường 100% tiếng Anh với giáo viên phát âm chuẩn Mỹ. Bên cạnh đó, mỗi giáo viên lại có cá tính và phong cách dạy học tạo nhiều hứng thú cho trẻ khi tham gia lớp học.

Giáo trình đạt chuẩn quốc tế

Giáo trình của One On One English đạt chuẩn quốc tế Cambridge, Pearson và Education Alliance Finland. Trẻ được giáo dục theo tiêu chuẩn của các nền giáo dục tiên tiến nhất trên thế giới để sẵn sàng cho các kỳ thi lấy chứng chỉ tiếng Anh quốc tế.

Giấy chứng nhận đạt chuẩn quốc tế của One On One English

Sự chăm sóc tận tình từ đội ngũ giáo viên

Trước các buổi học, đội ngũ chăm sóc học viên sẽ hướng dẫn học viên các bước để bắt đầu lớp học. Trong suốt quá trình học One On One sẽ ghi hình lại lớp học để theo dõi sự tương tác, sự tiếp thu của từng học viên. Kết thúc buổi học, đội ngũ của One On One English sẽ gửi video của lớp học, báo cáo sự tiến bộ và khó khăn của học viên trong quá trình học và đề xuất hướng để phát triển.