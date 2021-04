Yoga kể chuyện - chương trình ngoại khóa phát triển trí tuệ cảm xúc

Là một môn thể thao kết hợp nghệ thuật, yoga góp phần nâng cao chất lượng giáo dục trong nhà trường, tạo ra những tác dụng thiết thực về cải thiện sức khỏe thể chất, giáo dục cảm xúc, nuôi dưỡng tâm hồn và xa hơn là trị liệu tâm lý cho học sinh, giúp các em thư giãn và cảm thấy hứng thú trong học tập.

Tại Việt Nam, một số trường mầm non, tiểu học đưa yoga vào chương trình ngoại khóa như một môn năng khiếu hay giải trí cho học sinh. Qua một năm đầu tiên triển khai chương trình yoga kể chuyện do Yoga Planet phát triển, nhiều trường học đã đưa ra những phản hồi tích cực về hình thức giáo dục thể chất mới lạ này.

Một lớp học yoga kể chuyện – Yoga Planet

Cô Vũ Thị Kiều Oanh, người sáng lập Yoga Planet chia sẻ: “Giáo dục không đến từ bên ngoài mà bắt nguồn từ bên trong. Việc giáo dục một đứa trẻ ở độ tuổi mầm non hay tiểu học nên thể hiện những hoạt động tự nhiên, tự do, đặt sự phát triển nội tại của trẻ giữa những mối quan hệ của môi trường chung quanh. Do đó, yoga kể chuyện là một giải pháp sáng tạo, nơi chúng ta quan sát thiên nhiên và làm theo con đường thiên nhiên đã vạch ra. Thiên nhiên sẽ luôn truyền cảm hứng để trẻ hoạt động theo nhịp đập từ bên trong và trực tiếp đón nhận kết quả từ trải nghiệm của mình”.