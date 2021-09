Chuyên gia hướng dẫn cách điều chỉnh nguyện vọng thông minh

Bà Kim Phụng cho biết, hệ thống xét tuyển chung từ điểm thi THPT được chạy trên phần mềm để ra kết quả trúng tuyển vào ngành/trường có thứ tự ưu tiên cao nhất trong danh sách đăng ký hoặc điều chỉnh nguyện vọng của thí sinh

Ví dụ, bạn Nguyễn Văn A 25 điểm khối A00 (toán, lý, hóa), đã tính điểm ưu tiên khu vực, điểm ưu tiên đối tượng. Trong khi đó, bạn A đã đăng ký nguyện vọng của mình theo thứ tự sau (con số trong ngoặc là thông tin điểm trúng tuyển năm 2020 của ngành tương ứng):

NV3: Điện tử - viễn Thông, Trường ĐH Bách khoa Hà Nội (27,30).

NV4: CNTT hợp tác với New Zealand, Trường ĐH Bách khoa Hà Nội (25,55).

NV5: CNTT, Trường ĐH Giao thông vận tải (24,75).

NV6: CNTT, Trương ĐH Mở Hà Nội (23).

NV7: CNTT, Trường ĐH Thủy Lợi (22,75).

Với bảng sắp xếp nguyện vọng như trên, với điểm xét tuyển mà bạn A đã đạt được, bạn A sẽ đỗ NV5. Với cơ chế hoạt động của hệ thống xét tuyển như đã nói trên, bạn A sẽ không được hệ thống đưa vào danh sách xét tuyển ở 2 nguyện vọng sau (NV6 và NV7). Nếu bạn A hài lòng với kết quả đó (mặc dù có thể vẫn tiếc vì đã không đỗ các nguyện vọng cao hơn), thì việc sắp xếp nguyện vọng của bạn là ổn.

Tuy nhiên, nếu bạn A mong muốn đỗ vào ngành CNTT của Trường ĐH Mở Hà Nội, hoặc vào ngành CNTT của Trường ĐH Thủy lợi, hơn là đỗ vào ngành CNTT Trường ĐH Giao thông vận tải, thì sao?

Để trả lời câu hỏi này, thí sinh cần phải xác định được 2 loại nguyện vọng: nguyện vọng yêu thích và nguyện vọng an toàn. Ngay cả trong nguyện vọng an toàn cũng có thể có nhiều nguyện vọng trong nhóm nguyện vọng được xem là an toàn nên thí sinh cũng cần phải quan tâm đến mức độ yêu thích của mình với từng nguyện vọng.