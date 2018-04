Chuyển trường cho học sinh khi trường không an toàn

Theo đó, chiều 5.4, đông đảo phụ huynh học sinh Trường mầm non Vietkids (số 04 Nguyễn Thị Minh Khai, Q.Hải Châu, Đà Nẵng) đã đến trường kiến nghị việc môi trường học của con họ đang bị mất an toàn, ô nhiễm tiếng ồn và khói bụi do công trình đang xây dựng bên cạnh. Trong khi các phụ huynh kiến nghị thì 2 cần cẩu lớn của công trường vẫn hoạt động liên tục, khiến phụ huynh thêm lo lắng, bất an.



Về vấn đề này, ông Nguyễn Đình Vĩnh, Giám đốc Sở GD-ĐT Đà Nẵng, cho biết ngay khi nhận thông tin về kiến nghị của phụ huynh, Sở đã chỉ đạo phòng GD-ĐT quận Hải Châu nhanh chóng tiếp nhận thông tin và bố trí 61 học sinh của trường vào các trường công lập trên địa bàn quận, khi phụ huynh có nguyện vọng.

“Cụ thể, sáng 6.4, Phòng GD-ĐT Hải Châu sẽ tiếp nhận hồ sơ và làm phiếu nguyện vọng 1 và 2 để phụ huynh chuyển trường an toàn cho các cháu. Sở dĩ phải làm phiếu nguyện vọng là để vừa giải quyết yêu cầu của phụ huynh và thực tiễn đáp ứng của các cơ sở giáo dục tiếp nhận”, ông Vĩnh lý giải.

Sở GD-ĐT cũng khẳng định hạn chót bố trí nơi học mới cho các cháu là đến ngày thứ 3 (10.4) để không ảnh hưởng đến sinh hoạt, học tập của các cháu và công việc của phụ huynh.

Theo ông Vĩnh, thời gian này, Phòng GD-ĐT Q.Hải Châu phải có trách nhiệm làm việc với chủ đầu tư công trình tòa nhà condotel 22 tầng, đang gây ảnh hưởng nghiêm trọng, đe dọa an toàn cho học sinh Trường mầm non Vietkids, để công trình có thể tạm ngưng vài ngày hoặc dịch chuyển cần cẩu đến vị trí an toàn.