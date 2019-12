Cô gái áo dài hồng ôm phu nhân Obama là ai?

Ngày 9.12, phu nhân cựu Tổng thống Mỹ Michelle Obama dẫn đầu đoàn đại biểu đến thăm chương trình Hỗ trợ giáo dục cho nữ sinh tại Trường THPT Cần Giuộc (H.Cần Giuộc, Long An). Tham gia đoàn còn có các nữ diễn viên Julia Roberts, Ngô Thanh Vân, Lana Condor và con gái của cựu Tổng thống Mỹ George W.Bush là Jenna Bush Hager. Tại đây, bà Obama đã gặp gỡ đại diện nhiều tổ chức phi lợi nhuận trong lĩnh vực giáo dục cho trẻ em gái. Bà cũng có cuộc chia sẻ, trò chuyện với các nữ sinh và dự lớp kỹ năng sống do Room to Read điều phối tại Long An.