Có gì mới trong tin tức giáo dục đặc biệt trên báo in ngày mai 12.6?

Sáng mai (12.6), 93.363 thí sinh TP.Hà Nội bước vào kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT công lập năm học 2021-2022. Tổ chức kỳ thi trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp nên năm nay, Ban Thường vụ Thành ủy trực tiếp chỉ đạo các khâu chuẩn bị đảm bảo an toàn cho kỳ thi này. 184 điểm thi được chuẩn bị đầy đủ điều kiện về cơ sở vật chất, nhân lực, bảo đảm an toàn cho mọi khâu ở mức cao nhất. Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo thi TP.Hà Nội, đến chiều 11.6, công tác chuẩn bị đã hoàn tất, sẵn sàng đón thí sinh dự thi an toàn.