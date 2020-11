Cô giáo Mường từ 'vườn chuối' vươn ra thế giới

Cô giáo Hà Ánh Phượng (29 tuổi) hiện ở xã Hương Cần, H.Thanh Sơn, Phú Thọ. Khi đi học, Hà Ánh Phượng từng được nhận học bổng Hoa trạng nguyên dành cho thủ khoa tốt nghiệp THPT xuất sắc. Cô cũng là 1 trong 14 sinh viên châu Á đạt học bổng tiềm năng lãnh đạo do Viện Giáo dục quốc tế Mỹ IIE trao tặng. Trong công tác, cô là giáo viên trẻ người dân tộc, với những sáng kiến và sáng tạo đột phá trong giáo dục; được công nhận là chuyên gia giáo dục sáng tạo của Microsoft (MIE Expert). Năm 2020, cô Phượng là giáo viên Việt Nam duy nhất đạt học bổng toàn phần của Bộ Ngoại giao Mỹ. Tháng 3.2020, cô là giáo viên Việt Nam duy nhất đạt Top 50 giáo viên xuất sắc toàn cầu. Tháng 11.2020, cô cũng là người Việt Nam đầu tiên vào Top 10 giáo viên xuất sắc toàn cầu, do Tổ chức Varkey Foundation công bố. Khi cô Phượng vào Top 50 giáo viên xuất sắc toàn cầu, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Phùng Xuân Nhạ đã gửi thư chúc mừng và cho rằng đây là niềm tự hào của ngành giáo dục cả nước, vì giải thưởng được ví như “Giải Nobel của ngành giáo dục”. Đặc biệt, ngày 17.11 vừa qua, Hà Ánh Phượng là 1 trong 63 giáo viên dân tộc thiểu số tiêu biểu được tuyên dương trong chương trình Chia sẻ cùng thầy cô do T.Ư Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tổ chức.