Cơ hội du học tại các ĐH uy tín với chi phí thấp

Chúng tôi có buổi trò chuyện với NGND-PGS-TS Hồ Thanh Phong - Hiệu trưởng ĐH Quốc tế Hồng Bàng (HIU) - về chương trình liên kết quốc tế mới nhất, mở ra nhiều cơ hội học tập và việc làm trong môi trường quốc tế.

Chào ông, xin ông cho biết lý do HIU quyết định đẩy mạnh liên kết đào tạo các chương trình quốc tế trong năm 2019?

NGND-PGS-TS Hồ Thanh Phong: Nền tảng của HIU chính là sự hội nhập, quốc tế hóa, là cách tiếp cận chất lượng cao từ các trường đã thành danh trên thế giới. Hơn nữa, khi có quan hệ hợp tác, HIU học được đối tác trong cách quản lý, giảng viên, chương trình... Năm 2019, HIU đẩy mạnh các hình thức liên kết đào tạo quốc tế để mở ra các cơ hội du học với chi phí thấp và lấy bằng quốc tế uy tín cho sinh viên (SV).

Cơ sở học tập hiện đại tại tòa nhà Con tàu Tri thức HIU tọa lạc tại số 215 Điện Biên Phủ, P.15, Q.Bình Thạnh, TP.HCM Chương trình Liên kết quốc tế của HIU sẽ được triển khai như thế nào, thưa ông?

Chương trình Liên kết quốc tế của HIU dựa trên cơ sở hợp tác với các ĐH danh tiếng trên thế giới. Thời gian qua HIU đã xây dựng được chương trình liên kết 2+2: SV học 2 năm ở HIU và 2 năm ở trường đối tác. Toàn bộ tín chỉ của SV học tại HIU sẽ được công nhận bởi các trường ĐH đối tác ở Mỹ, Anh, New Zealand, Thụy Sĩ... HIU đã xây dựng chương trình tiệm cận với các chương trình của đối tác nước ngoài, bước đầu hợp tác Liên kết quốc tế trong một số ngành: Quản trị kinh doanh (QTKD), Quản trị du lịch, Quản trị nhà hàng và khách sạn, công nghệ thông tin (CNTT). Trong tương lai chúng tôi liên kết giảng dạy 2 ngành nữa là An toàn thông tin và Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng.

Là người có kinh nghiệm trong lĩnh vực đào tạo quốc tế, xin ông cho biết những ưu điểm của mô hình liên kết này?

Đây là một chọn lựa du học với chi phí thấp, tiết kiệm 50% học phí so với du học tự túc. Hơn nữa, 2 năm học tại HIU sẽ giúp cho học sinh có khả năng thích nghi tốt hơn. Một thống kê chưa chính thức cũng cho thấy hằng năm có 4.000 SV Việt Nam phải bỏ dở chương trình du học, lý do phổ biến nhất vẫn là không thể vượt qua trở ngại về ngôn ngữ - văn hóa và thiếu hụt về tài chính. Với Chương trình Liên kết quốc tế, SV không chỉ được trang bị kiến thức, Anh ngữ, phương pháp học tập mới mà cả khả năng thích nghi để hòa nhập tốt môi trường giáo dục quốc tế.

Nhiều phụ huynh băn khoăn về chất lượng của một số chương trình liên kết tại Việt Nam. Xin hỏi HIU làm gì để đảm bảo SV đạt được tấm bằng chất lượng?

Hai tiêu chí quan trọng để HIU xây dựng chương trình liên kết là chọn các trường được kiểm định và xem xét xếp hạng (ranking) của trường. Trong số các trường HIU hợp tác, nhiều trường có thứ hạng rất ấn tượng, như Business and Hotel Management School (BHMS) của Thụy Sĩ đứng top 10 thế giới về ngành Nhà hàng và Khách sạn. SV tốt nghiệp được cấp 3 bằng (bằng của BHMS và của Robert Gordon University - Scotland) và bằng của HIU. Học tại BHMS, SV bắt buộc phải trải qua kỳ thực tập 4 - 6 tháng, được trả lương 11.000 USD/năm. Một đối tác liên kết khác với HIU về chuyên ngành cử nhân CNTT và Cử nhân QTKD là Nelson Marlborough Institute of Technology (NMIT), đứng thứ 13 New Zealand. NMIT còn nằm trong số các trường hỗ trợ xin visa mà không cần chứng minh tài chính.

Những SV muốn lấy bằng cử nhân QTKD uy tín của Mỹ có thể đăng ký học tại William Jessup University. Ngôi trường tốt nhất bang California này là cơ hội cho SV thực tập và tìm việc tại thung lũng Silicon.

Xin cảm ơn ông.