Cơ sở giáo dục hoạt động phải đảm bảo tiêu chí an toàn toàn phòng Covid-19

Chiều 31.7, bên lề cuộc họp trực tuyến với Bộ GD-ĐT về công tác tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT, lãnh đạo UBND TP.HCM cho biết các cơ sở giáo dục vẫn hoạt động bình thường. Cụ thể, ông Dương Anh Đức, Phó chủ tịch UBND TP.HCM, cho biết tính đến thời điểm hiện tại các cơ sở giáo dục bao gồm các trường học, các trung tâm ngoại ngữ - tin học, các trung tâm dạy thêm học thêm… vẫn có thể hoạt động nếu đảm bảo bộ tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng chống Covid-19.

Theo đó, thành phố chưa thực hiện giãn cách xã hội, chỉ yêu cầu không tập trung quá 30 người, hạn chế hội họp không cần thiết, chưa tính đến phương án dừng hoạt động các cơ sở giáo dục. Tuy nhiên, các trường đang tổ chức hoạt động dịp hè phải triển khai các biện pháp theo hướng dẫn phòng bệnh của Bộ Y tế và đáp ứng được bộ tiêu chí an toàn phòng chống dịch Covid-19 của thành phố.

Cụ thể, Bộ tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng chống dịch Covid-19 tại cơ sở giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông do UBND TP.HCM ban hành vào tháng 4 gồm những tiêu chuẩn về số lượng học sinh, giáo viên, nhân viên tập trung tối đa tại trường, mật độ trong phòng làm việc, khoảng cách giữa mọi người ngoài phòng sinh hoạt, làm việc…

Được biết, tất cả các trường học từ tiểu học đến THPT tại TP.HCM đã kết thúc năm học từ ngày 15.7, riêng bậc mầm non, một số trường và nhóm trẻ tổ chức hoạt động hè giữ trẻ theo nhu cầu của phụ huynh từ ngày 16.7 đến ngày 21.8. Còn các trung tâm dạy thêm, trung tâm bồi dưỡng kỹ năng sống, ngoại ngữ... vẫn hoạt động bình thường.