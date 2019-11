Cosplay nhân vật lịch sử tạo hứng thú cho học sinh

Ngày 16.11, học sinh lớp 10 và 11 của các trường THPT tại khu vực Q.1, Q.3, TP.HCM đã tham gia ngày hội cosplay nhân vật lịch sử với chủ đề The Aura of the past - Hào quang từ quá khứ.

40 tiết mục tái hiện những nhân vật lịch sử

Đây là hoạt động ngoại khóa do tổ lịch sử Trường THPT Lê Quý Đôn (Q.3) tổ chức. Ngoài học sinh Trường THPT Lê Quý Đôn, hoạt động còn thu hút học sinh các trường: THPT Nguyễn Thị Minh Khai, THPT Lương Thế Vinh, THPT Trưng Vương, THPT Ernst Thalmann, THPT Bùi Thị Xuân, THPT chuyên Trần Đại Nghĩa, THPT Nguyễn Thị Diệu tham dự.

Học sinh Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa tái hiện sự kiện Vua Bảo Đại B.THANH

Gần 40 tiết mục do học sinh thực hiện, lần lượt trình diễn với nhiều màu sắc khác nhau, tái hiện những nhân vật của từng giai đoạn lịch sử tiêu biểu của lịch sử Việt Nam, lịch sử phương Đông, phương Tây… Bên cạnh việc hóa thân thành những nhân vật nổi tiếng trong lịch sử Việt Nam như: Hai Bà Trưng, Triệu Thị Trinh, Trần Quốc Toản, vua Bảo Đại, Nam Phương Hoàng Hậu..., học sinh cũng hào hứng thể hiện hình ảnh nữ hoàng Cleopatra, vua Pharaon, Điêu Thuyền, Võ Tắc Thiên, Từ Hy Thái Hậu, nữ hoàng Elizabeth...

Được biết, học sinh thực hiện dự án này trong 3 tháng, hướng đến mục tiêu tái hiện các nhân vật lịch sử theo hình thức cosplay. Đây là một trong những trào lưu đã được giới trẻ đón nhận và phát triển ở nhiều quốc gia trên thế giới.

Một tiết mục của học sinh Trường THPT Lê Quý Đôn B.THANH

Mục tiêu dự án là thông qua việc tái hiện các nhân vật lịch sử sẽ giúp học sinh được truyền cảm hứng, yêu thích bộ môn lịch sử. Các em không chỉ chủ động tìm hiểu và chọn nhân vật lịch sử yêu thích mà còn tái hiện lại hình ảnh nhân vật đó theo hiểu biết và cảm nhận của chính mình...

Tạo hứng thú học lịch sử cho học sinh

Tham gia trong ngày hội hóa trang, Nguyễn Phạm Thanh Ngân, lớp 11A3 Trường THPT Lê Quý Đôn, chia sẻ: “Để cosplay nhân vật, chúng em phải học, phải đọc tìm hiểu thật chi tiết về nhân vật, kiến thức lịch sử để hóa thân sao cho đúng và chuẩn. Và việc tìm hiểu này đã giúp chúng em thích học lịch sử hơn”.

Học sinh hào hứng theo dõi các tiết mục cosplay B.THANH

Là người chịu trách nhiệm tổ chức hoạt động ngoại khóa môn lịch sử, thạc sĩ Nguyễn Viết Đăng Du, tổ trưởng tổ lịch sử, Trường THPT Lê Quý Đôn, cho biết thông qua việc tái hiện các nhân vật lịch sử sẽ giúp học sinh được truyền cảm hứng, yêu thích bộ môn lịch sử. Theo đó, học sinh không chỉ chủ động tìm hiểu và chọn nhân vật lịch sử các em yêu thích mà còn tái hiện lại hình ảnh nhân vật bằng hiểu biết và cảm nhận của mình. Đây là một hình thức học tập giúp bộ môn lịch sử trở nên gần gũi, đa dạng hình thức kiểm tra, đánh giá nhằm tạo thêm hứng thú cho học sinh.